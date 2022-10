Gotham Knights (PS5) – Game Review

Batman Spiele haben bereits gezeigt, was im DC Universum und speziell in Gotham City möglich ist. Die Arkham Spieleserie hat eine sehr breite Fangemeinde. Zu welcher auch ich mich zähle. Natürlich war ich begeistert als Gotham Knights angekündigt wurde. Ich hatte mich so gefreut darauf mit Robin, Nightwing, Batgirl und Red Hood die Straßen von Gotham aufzuräumen. Hatte.

Gotham Knights Game Review: Die Story

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Batman nicht Teil der Geschichte von Gotham Knights ist. Aber er ist der Auslöser der Geschichte. Denn gleich zu Beginn werden wir mit dem Tod von Batman und der Beerdigung von Bruce Wayne vor die gegebenen Tatsachen gestellt. Und das ist nun nicht mal ein Spoiler. Denn der Kern der Geschichte ist es, herauszufinden wer ihn umgebracht hat und was die Hintergründe dieses Angriffs waren. Zeit für die Ritter Gothams.

Und als Team sollen sie dies nun auflösen. Jedes Mitglied hat Bruce zu verdanken wer sie heute sind und was sie drauf haben. Ob Barbara Gordon, Tim Drake, Dick Grayson oder Jason Todd. Sie sind alle bei Batman in die Schule gegangen. Müssen sich nun aber erst als Team beweisen und zusammenfinden. Geführt und unterstützt von Alfred wie auch Bruce vor ihnen. Und streng genommen, war das auch bereits der generelle Kern. Allerdings muss ich gestehen, dass ich an einem Punkt einfach aufgehört habe zu spielen.

Gotham Knights Game Review: Gotham City

Warum ich aufhörte zu spielen hat viele Gründe. Und einer dieser Gründe ist weil Gotham City quasi leer ist. Nicht nur leer in dem Sinne dass kaum Menschen unterwegs sind und die Fahrzeuge nicht mehr als optische Dekoration die sich durch die Gegend bewegt. Sondern weil diese düstere Stadt nicht die “Seele” und das Feeling hat, welches man von den Batman Games gewohnt ist. Und ich weiß dass man diese Spiele nicht vergleichen sollte, jedoch ist es unweigerlich ein Vergleich den man zieht.

In der Stadt von Gotham Knights sind wirklich kaum NPCs zu finden und diese agieren etwa mit der selben “realistischen” Manier wie in Cyberpunk 2077. Alle paar hundert Meter ist wieder ein Überfall oder eine Schlägerei zu verhindern. Welche sich allerdings auffällig wiederholen. Wenn man allerdings einen der Angreifer verhört, bekommt man Hinweise für einen größeren Coup in der Stadt. Diese können dann tatsächlich recht interessant sein für zwischendurch.

Gotham Knights Game Review: Die Stadt erkunden zieht sich

Ihr merkt vielleicht, dass dies nicht gerade ein begeistertes Fan Review ist. Obwohl ich mich wirklich auf dieses Game gefreut hatte. Wenn ich mich erinnere wie ich mit Batman durch die Stadt geglitten bin, von Oben herab auf Gegner gestürzt um dann in perfekten Combos eine ganze Horde auszuschalten. Dieses Feeling hat man in Gotham Knights absolut gar nicht. Im Gegenteil. Mit einem Enterhaken, welcher absolut nicht “ziel-bar” ist, schwingt man sich mühselig durch die Stadt. Da man andere Methoden erst freispielen muss.

Alternativ kann man sich auf ein, sich aus dem Nichts materialisierendes, Bat-Bike schwingen und durch die Stadt fahren. Was sich erstaunlich langsam und träge anfühlt. Obwohl die Umgebung an einem vorbei zu rasen scheint. Es fühlt sich so Action leer an für ein Action Game. Und damit meine ich wirklich das generelle Feeling in dem Spiel. Denn nicht nur diese Bewegung durch die Stadt sondern auch die Kämpfe. Aber zu denen gleich mehr.

Button Mashing und Stealth “Challenges”

Der eben erwähnte Enterhaken hilft den Spielern durch die Stadt. Um dies tun zu können, hat dieses Ding eine unglaubliche Reichweite. Etwa wie die Netze von Spider-Man. Für die Stadt ist das absolut notwendig. Allerdings in Stealth Situationen, kann man einfach einen Punkt am anderen Ende des Raumes suchen und sich ungesehen rüber ziehen. Fertig ist das Stealth Level ohne gesehen zu werden und man kann den Bonus auch einstreifen. Selbst wenn man es per Stealth spielt, ist es bei weitem nicht so cool wie mit Batman von einem Balken zu hängen.

Wenn man aber nun doch sich ins Getümmel stürzt, kann man in Gotham Knights auch einigen Gegnern ordentlich auf die Glocke hauen. Und in den ersten Videos sahen die Kampf Sequenzen durchaus cool aus. Damit sollte doch die Story und Bewegung aus dem Spiel ausgeglichen werden. Leider aber muss ich euch sagen, dass die Kämpfe nichts anderes als Buttonmashing sind. Die Combos sind alles Andere als eine Herausforderung und Ausweichen, auch wenn man es perfekt drückt, ist einfach langweilig. Schon nach ungefähr drei Stunden sind die Kämpfe öde und ausgelutscht.

Darf man Gotham Knights mit den Batman Spielen vergleichen?

Eigentlich sollte ich das nicht. Da es ja ganz unterschiedliche Spiele sind. Aber nachdem das Spiel versucht auf dem Erfolg der Arkham Spiele anzuknüpfen und die Fans dieser Spiele (so wie mich) abzuholen und zu gewinnen. Und das Game nicht müde wird mir Batman vor die Nase zu halten obwohl ich ihn nicht Spielen kann. Denke ich dass es nur berechtigt ist, Gotham Knights mit den Arkham Spielen zu vergleichen, da sie sich diesen Maßstab auch selbst gesetzt haben. Sogar versuchen die Optik zu kopieren.

Und obwohl der Detektiv-Faktor in diesem Game gut eingefangen wurde und diese auch richtig schön zu Spielen sind. So ruhen sich die Entwickler eindeutig darauf aus, dass sie Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing in ihrem Spiel haben. Denn diese Charaktere sind beliebt und ikonisch. Das ist ja auch absolut cool und der Grund warum ich mich auf den Test gefreut hatte. Aber sich nur auf der Optik dieser Figuren auszuruhen ohne auch das Erlebnis dahinter ins Game zu packen, ist einfach zu wenig.

Grafik – Warum nur Next Gen?

Gotham Knights wurde ausschließlich für die aktuellen Next Gen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S, aber auch PC released. Die “alten” Konsolen wurden in der Entwicklung nicht berücksichtig. Allerdings wenn ich mir die Grafik des Games so ansehe, frage ich mich warum? Dieses Game würde ohne weiteres auch auf einer PS4 laufen. Denn Red Dead Redemption 2 hatte eine bessere Grafik und lief auch ohne Probleme. Also das verstehe ich wirklich nicht. Ja die Ladezeiten sind quasi kaum spürbar, aber es ist sicher nicht Next-Gen.

Fazit zu Gotham Knights Game Review

Einfach nur schade. Ich kann es nicht anders sagen. Meine Frau ist casual Gamerin und hat das Spiel auch probiert, meinte sie fühlt sich recht wohl. Dass der Anfang doch ganz cool ist und es sich doch so easy dahin-spielt. Aber ganz ehrlich, das dachte ich am Anfang auch. Fühlte mich ein bisschen unterfordert aber anfangs gut aufgehoben. Wenn man aber als Gamer und Fan der Batman Spiele etwas mehr Zeit in Gotham Knights verbringt, ist man so enttäuscht. Gelangweilt und weiter unterfordert. Die leblose Stadt, das träge Bike, die wiederholenden Buttonmashing Kämpfe. Es ist so vergeudet. Denn es hätte so viel Spaß machen können. Der Spaß wird aber zum ersten Mal gedämpft wenn man feststellt, dass man für den Charakter Wechsel immer zurück in die Basis muss. Und jede Figur einzeln Leveln muss um zum Beispiel die Fortbewegung freizuschalten. Das frisst so viel Zeit und sorgt nur für noch mehr sich wiederholende Buttonmashing Kämpfe. Wenn ihr wirklich nur gelegentliche Spieler seid und ein Comic-Helden Spiel für Zwischendurch sucht, greift zu. Wenn ihr euch aber ein Action Game wie die Arkham Spiele erwartet, werdet ihr sehr sehr enttäuscht werden. So leid mir dieses Fazit auch selbst als Fan tut.

Review Wertung

5 SCORE Es ist kein miserables Game. Gut ist es allerdings auch nicht. Es ist wirklich nur so ein Comic Helden Spiel für Zwischendurch. Ich werde Gotham Knights allerdings nicht weiter spielen. Detail-Wertung Grafik 6 Sound 7 Gameplay 3 Story 5 Motivation 4 Steuerung 5

