Margot Robbie soll erneut Harley Quinn spielen

DC-Studiochef James Gunn möchte Margot Robbie als Harley Quinn zurück. In einem kurzen Tweet auf X bekundete der Regisseur und kreative Leiter des neuen DC Filmuniversum sein Interesse, die Barbie-Schauspielerin für die Rolle zurückzubekommen.

Margot Robbie, die zuletzt Barbie zum erfolgreichsten Film des Jahres führte, ist fertig mit DC Studios. Nach drei Auftritten in Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) und The Suicide Squad (2021) hat die australische Schauspielerin der Rolle scheinbar den Rücken gekehrt. Auf die Frage hin, wie sie dazu stehe, dass Lady Gaga in der kommenden Joker-Fortsetzung “ihre” Rolle übernimmt, antwortete sie nur, dass die Figur immer so konzipiert war. Dass Harley Quinn in verschiedenen Versionen auftreten kann. Doch wenn es nach co-CEO James Gunn geht, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie zurückkehren könnte. “Ich würde es lieben, erneut mit ihr zu arbeiten”, so der Regisseur.

“Ich habe schon lange nicht mehr mit Margot [Robbie] über Harley [Quinn] gesprochen”, sagte Gunn. “Aber ich würde gerne wieder mit ihr als Harley oder als jemand anderes arbeiten. Zurzeit gibt es keine Pläne, dass jemand anderes Harley spielen könnte. Ich meine, außer in [Joker: Folie à Deux] oder den Zeichentrickserien.”

Margot Robbie erneut als Harley Quinn?

James Gunn betont, dass Margot Robbie jeder Zeit wieder in das neue Universum zurückkommen könnte, das er mit Superman: Legacy 2025 neu begründet. Derzeit gäbe es keine Pläne, die Rolle von einer anderen Schauspielerin übernehmen zu lassen. Joker 2 würde demnach außerhalb des neu etablierten Kanons existieren und dies gilt genauso für die darin vorkommenden Figuren. Ähnlich verhält es sich mit der 2025 startenden The Batman-Fortsetzung. So soll Robert Pattinson nicht der neue Batman des DCU sein, sondern lediglich eine andere Version, die für sich alleine steht.

Mit dem Start von Aquaman: The Lost Kingdom gegen Ende des letzten Jahres, ist das ehemalige DC Filmuniversum nun offiziell zu Ende. Nach Jahren des eher mittelmäßigen Erfolges und der ständigen Aufholjagd mit Marvel Studios, soll das Filmuniversum unter der Leitung von James Gunn völlig neu überdacht werden. Auch wenn Margot Robbie die Tür für eine Rückkehr offen steht, ist derzeit nicht geplant, andere Schauspielerinnen und Schauspieler (Stichwort Henry Cavill) erneut in ihren alten Rollen auftreten zu lassen.