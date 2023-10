Aquaman 2: Warner Bros. verschiebt den Kinostart erneut

Aquaman und das verlorene Königreich erzählt von Jason Momoas Charakter Arthur Curry und seinem Verbündeten Patrick Wilsons Orm, die sich gegen eine uralte Macht wehren müssen, die von Black Manta, gespielt von Yahya Abdul-Mateen II, entfesselt wurde. Viele Fans haben lange auf dieses Abenteuer gewartet, aber der ursprüngliche Starttermin im Dezember 2022 wurde mehrmals verschoben. Berichte zeigen, dass Aquaman 2 seinen Veröffentlichungstermin einhalten wird. Warner Bros. hat jedoch fast zwei Monate vor der Premiere des DC-Films eine vierte Verschiebung angekündigt.

Aquaman 2 kommt etwas später ins Kino

Der Kinostart von Aquaman 2 wurde um zwei Tage verschoben. Der ursprünglich geplante Start am Mittwoch, den 20. Dezember, wurde auf Freitag, den 22. Dezember 2023 verlegt. Diese Entscheidung wurde getroffen, um Aquaman 2 ein traditionelleres 3-Tage-Eröffnungswochenende zu ermöglichen, anstatt des ursprünglich geplanten 5-Tage-Debüts. Damit kann Aquaman 2 am Montag vor dem ersten Weihnachtsfeiertag mehr Einspielergebnisse erzielen. Dieser Tag ist für Kinobesucher an den Feiertagen ein verlässlicher Termin. Die Verzögerung sorgt für einen längeren Zeitraum zwischen Aquaman 2 und dem Willy-Wonka-Vorfilm von Timothée Chalamet von Warner Bros., der am 15. Dezember im Kino erscheint.

Der erste Aquaman-Film war sehr erfolgreich. Er startete im Jahr 2018 und spielte seit dem Kinostart am 21. Dezember desselben Jahres an fünf Tagen 105,7 Millionen Dollar ein. An den darauf folgenden drei Wochenenden blieb er die Nummer eins an den Kinokassen und überschritt schließlich an seinem vierten Wochenende die 1-Milliarde-Dollar-Marke. Damit wurde Aquaman der umsatzstärkste DC-Film. Eine Fortsetzung war notwendig, aber Aquaman 2 könnte aufgrund größerer Veränderungen bei Warner Bros. und DC seit dem ersten Film weniger erfolgreich sein.

Misserfolge der jüngsten DC-Filme

Seit der Aquaman Premiere im Jahr 2018 hat Warner Bros. gemeinsam mit DC mehrere Misserfolge an den Kinokassen oder sogar echte Flops erlebt. Während die Einnahmen von Wonder Woman 1984 und The Suicide Squad auf die COVID-19-Pandemie und die Entscheidung von Warner Bros. zurückgeführt werden können, sie am selben Tag wie den Kinostart auf HBO Max zu veröffentlichen, sind die jüngsten Straucheleien wie Shazam 2 und The Flash nicht so einfach zu erklären.

Warner Bros. und DCs Enttäuschungen sind nicht die alleinigen Gründe, weshalb sich manche Fans um Aquaman 2 sorgen. James Gunns Ernennung zum Co-CEO von DC Studios und dessen Plan, das DCEU in das DC-Universum zu integrieren, haben zu Bedenken geführt, dass die Zuschauer keinen Anreiz haben werden, Aquaman 2 zu schauen, wenn ungewiss ist, ob Momoas Figur im Kanon verbleibt. Zusätzlich sollen die Testvorführungen von Aquaman 2 nicht gut gelaufen sein, und die Kontroverse um Amber Heard ist für einige Fans ein sensibles Thema. Die Kombination dieser Faktoren mit dem allgemeinen Gefühl der Überdrüssigkeit von Superheldenfilmen lässt einige Fans darüber nachdenken, ob Aquaman 2 an den Kinokassen scheitern wird.