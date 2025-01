Switch 2 könnte mit Hilfe von KI-Upscaling die Auflösung der Spiele verbessern

Die letzten Tage (und Wochen) waren äußerst spannend und eigentlich muss Nintendo nur noch alles in einer großen Show bestätigen. Die Gerüchteküche ist bereits einige Male übergelaufen, sodass man schnell den Überblick verlieren kann. Kurz vor der großen Enthüllung der Switch 2 gibt es ein neues interessantes Detail zum Thema „KI-gestütztes-Upscaling“ um die Auflösung der Spiele zu verbessern“.

Worum geht es genau? Ein neues Nintendo-Patent, das gestern veröffentlicht wurde, bestätigt erneut Gerüchte über die Switch 2. Es scheint, dass die Konsole auf eine Technologie im Stil von Nvidia DLSS setzt, um die Auflösung von Spielen künstlich zu verbessern. Anstatt die Spiele mit einer höheren internen Auflösung auszuführen, wird die Auflösung durch KI-Upscaling optimiert.

Besonders spannend an diesem Patent ist, dass Nintendo explizit erwähnt, wie diese Technik dazu beitragen könnte, die Dateigröße von Spielen zu reduzieren. So könnten moderne Spiele auf den kleineren Switch-Cartridges gespeichert werden, ohne die Kapazität der physikalischen Medien unnötig zu belasten.

Der Clou daran: Diese Methode würde auch den Herstellungsaufwand verringern, da größere Cartridges deutlich teurer sind.

Another new Nintendo patent published yesterday seems to yet again verify claims the Switch 2 will use DLSS style AI upscaling (Nvidia chip) to improve output resolution for games, rather than trying to natively run them at higher internal resolutions.

ppubs.uspto.gov/dirsearch-pu…

[image or embed]

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

— Laura Kate Dale – LauraKBuzz (@laurakbuzz.bsky.social) 1. Januar 2025 um 14:40