Nintendo: Switch 2 offiziell und in einem Zeitfenster angekündigt!

Nintendo hat das erste Mal offiziell die nächste Konsole, den Nachfolger der Nintendo Switch, erwähnt. Ebenso wurde ein grober Zeitpunkt für die erste Ankündigung der für uns alle noch gänzlich unbekannte Konsole gefestigt! Die nächste Konsole soll noch in diesem Geschäftsjahr angekündigt werden. Darüber hinaus soll schon im Juni die nächste Nintendo Direct Präsentation folgen.

Nintendo Präsident Shuntaro Furukawa hat heute morgen auf X (ehemals Twitter) zum allerersten Mal den Nachfolger der Nintendo Switch erwähnt. Dabei hat er versprochen, dass dieser noch in diesem Geschäftsjahr vorgestellt werden wird. Das bedeutet, dass offiziell uns eine neue Nintendo Konsole bis Ende März 2025 angekündigt werden wird.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) May 7, 2024