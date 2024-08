Nintendo Direct im Doppelpack im August 2024: Indie World + Partner Showcase

Update von 20:30 Uhr (Markus): Die nächste Nintendo Direct (Indie World) findet morgen, am 27. August, um 16:00 Uhr deutscher Zeit statt. Im Anschluss folgt ein „Partner Showcase“. Das ist das erste Mal, dass Indie World- und Partner Showcase-Präsentationen am selben Tag stattfinden.

Folge uns bei Google News

Ursprünglicher Artikel von 18:44 Uhr:

Es gibt Gerüchte, dass Nintendo diese Woche im August wieder ein Nintendo Direct Event veranstaltet. Diese Veranstaltungen sind spezielle Präsentationen, bei denen das Unternehmen auf kommende Spiele und mehr hinweist. Bei den Events werden oft sowohl Games von Erst- als auch von Drittanbietern vorgestellt. Die Hauptveranstaltungen konzentrieren sich in der Regel auf Switch-Exklusivtitel. Jedes Jahr finden mehrere dieser Events statt. Die wichtigsten Directs sind diejenigen, die den größten Hype in der Community auslösen. Fans werden aber auch mit Mini-Directs, Indie-World-Events und Partner-Showcases verwöhnt, wobei sich letztere auf Spiele konzentrieren, die von Drittanbietern für die Switch entwickelt wurden.

In welcher Form die nächste Nintendo Direct stattfinden wird, bleibt abzuwarten, aber es ist gut möglich, dass die Fans es eher früher als später erfahren werden. Neuesten Gerüchten zufolge wird das Unternehmen noch vor Ende August 2024 ein solches Event veranstalten. Diese Gerüchte stammen von PH Brazil, die andeuten, dass eine Direct noch in diesem Monat stattfinden wird. Kürzlich meldete sich der Insider NateDrake in den Famiboards zu Wort und erklärte, dass er davon ausgeht, dass wir „bald“ Informationen von dazu von offizieller Seite sehen werden. Er geht davon aus, dass diese Informationen über eine Nintendo Direct kommen werden.

Erwartet uns eine neue Nintendo Direct noch im August 2024?

Das bedeutet nicht, dass NateDrake die Behauptung bestätigt, dass es noch im August eine Nintendo Direct geben wird. Es deutet aber darauf hin, dass Nintendo-Fans eher früher als später mit einer Ankündigung rechnen können. Kurz nachdem die Nintendo Direct vom August 2024 im Internet aufgetaucht war, bestätigte das Unternehmen selbst eine spezielle Präsentation, die sich auf sein geplantes Museum konzentrierte. Diese Präsentation des Museums enthüllte allerlei interessante Details darüber, was Fans erwarten können, wenn sie das Gebäude besuchen. Es gab jedoch keine Neuigkeiten über kommende Spiele. Einige Fans glaubten, dass es sich bei dem Museumsvideo um einen Leak von PH Brazil handelte.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Mittlerweile haben sie jedoch klargestellt, dass es sich nicht um einen Leak handelte. Es gibt viele historische Präzedenzfälle, die die Möglichkeit untermauern, dass eine Nintendo Direct in diesem Monat stattfinden wird. Fast jedes Jahr fand eine Präsentation im August oder September statt, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es 2024 anders sein wird. Dennoch sollten Fans ihre Erwartungen im Zaum halten, bis eine offizielle Ankündigung erfolgt. Sollte es diese Woche oder im September eine Direct geben, wird nur die Zeit zeigen, was sie zu bieten hat. Es ist möglich, dass Nintendo eine solche Veranstaltung nutzt, um endlich die Switch 2 den Fans vorzustellen. Es ist aber natürlich auch möglich, dass der Fokus vorerst auf der ursprünglichen Switch-Konsole liegt, zumal diese in Schlagdistanz zur PS2 ist, um die meistverkaufte Videospielkonsole aller Zeiten zu werden.