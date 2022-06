Nintendo Direct mini: Über 25 Titel vorgestellt!

Nintendo hat gestern eine neue Nintendo Direct Präsentation angekündigt, welche heute auf allen offiziellen Nintendo Youtube Channels gelaufen ist. Neben einem DLC wurden über 25 Titel vorgestellt.

Das war die Nintendo Direct mini

Von wegen mini! In dieser Nintendo Direct Präsentation werden überraschend viele Titel vorgestellt. Da diese Präsentationen immer öfter stattfinden, wird dies nicht das letzte Wort von Nintendo in diesem Jahr gewesen sein. Schließlich wurden dieser Präsentation ausschließlich Third-Party Titel vorgestellt.

WERBUNG

25 Trailer

Wir haben für dich sämtliche Titel mit Erscheinungsdatum zusammengefasst. Wenn du mehr über den Titel wissen möchtest, einfach den dazugehörigen Trailer anschauen. Viel Spaß damit!

Monster Hunter Rise: Sunbreak

(Timestamp: 00:21)

Erscheinungsdatum: 30.06.2022

Nier Automata: The End of YoRHa Edition

(Timestamp: 04:07)

Erscheinungsdatum: 06.10.2022

Loreleo and The Laser Eyes

(Timestamp: 05:37)

Erscheinungsdatum: 2023

Super Bomberman R 2

(Timestamp: 06:32)

Erscheinungsdatum: 2023

Megaman Battle Network Legacy Collection

(Timestamp: 07:04)

Erscheinungsdatum: 2023

Pac-man World Re-Pac

(Timestamp: 07:38)

Erscheinungsdatum: 26.08.2022

Blanc

(Timestamp: 08:15)

Erscheinungsdatum: Februar 2023

Return to Monkey Island

(Timestamp: 09:13)

Erscheinungsdatum: dieses Jahr noch!

Mario + Rabbids Sparks of Hope

(Timestamp: 11:09)

Erscheinungsdatum: 20.10.2022

Little Noah: Scion of Paradise

(Timestamp: 14:08)

Erscheinungsdatum: jetzt erhältlich!

Railgrade

(Timestamp: 14:38)

Erscheinungsdatum: Herbst 2022

RPG Time: The Legend of Wright

(Timestamp: 15:13)

Erscheinungsdatum: 18.08.2022

Sonic Frontiers

(Timestamp: 15:49)

Erscheinungsdatum: Winter 2022

Disney Dreamlight Valley

(Timestamp: 17:05)

Erscheinungsdatum: 06.09.2022

Live A Live

(Timestamp: 18:11)

Erscheinungsdatum: 22.07.2022

Doraeomon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

(Timestamp: 18:43)

Erscheinungsdatum: dieses Jahr noch!

Minecraft Legends

(Timestamp: 19:20)

Erscheinungsdatum: 2023

Dragon Quest Treasures

(Timestamp: 19:49)

Erscheinungsdatum: 09.12.2022

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

(Timestamp 21:02)

Erscheinungsdatum: jetzt erhältlich!

No Man’s Sky

(Timestamp 21:10)

Erscheinungsdatum: 07.10.2022

A Plague Tale: Requiem – Cloud Version

(Timestamp 21:20)

Erscheinungsdatum: 18.10.2022

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions

(Timestamp 21:31)

Erscheinungsdatum: 28.07.2022

Harvestella

(Timestamp 22:29)

Erscheinungsdatum: 04.11.2022

Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal

(Timestamp 23:56)

Erscheinungsdatum Persona 3 Portable und Persona 4 Golden: bald

Erscheinungsdatum Persona 5 Royal: 22.10.2022

Die nächste Nintendo Direct Präsentation

Die nächste Nintendo Direct Präsentation wird uns wieder hauseigene Nintendo Titel bringen. Unter anderem hoffentlich etwas handfestes zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Seit der Ankündigung mit einem Trailer auf der E3 Messe im Jahr 2019, sind mittlerweile drei Jahre vergangen. Bis dato ist noch nicht einmal ein Titel des Nachfolgers bekannt. Ein Umstand, welcher niemandem gefällt. Allerdings sind lange Entwicklungszeiten oft ein Garant für gute Spiele. Bis dahin erhalten wir massig gute Third-Party Titel.

Weitere Neuigkeiten zur Nintendo Switch

Quelle: youtube.com via NintendoDE