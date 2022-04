Zelda: Breath of the Wild 2 – Schon wieder ein neues Patent angemeldet?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - ©NIntendo; Bildquelle, Screenshot: youtube.com/NintendoJPofficial

Seitens Nintendo wurde ein neues Patent für die Darstellung von Kleidung auf Charaktermodellen angemeldet. Die Person, die das durchführte war schon an The Legend of Zelda: Breath of the Wild beteiligt und deshalb arbeitet diese ziemlich sicher wieder an dessen noch titellosem Nachfolger mit.

Was für Patente werden in der Videospielbranche angemeldet?

Da die Videospielbranche von regelmäßiger Innovation nur so trotzt, werden für diese regelmäßig Patente angemeldet. Darum sind für uns eigentlich nur Patente rund um Hardware, in der neue Technik steckt oder beispielsweise Controller interessant. Dabei sind Patente für die Software nicht weniger interessant und da man in der Entwicklung immer wieder etwas neues entwickelt, werden im fast gleichzeitig Patente angemeldet. Das Problem dabei ist nur, dass wenn man als Unbeteiligter den Titel für den, diese Patente gedacht sind nicht kennt, es viel zu wage ist, sich dessen Ergebnisse in Action vorstellen zu können.

In dem aktuell von Nintendo angemeldeten Patent allerdings, haben wir eine Ahnung um welchen Titel es sich handelt könnte, für den dieses entwickelt worden ist und wie sich dessen Umsetzung aussehen könnte.

Um was für ein Patent handelt es sich?

Jeder Spieler kennt den Fehler in der Darstellung wie sich ein Umhang oder Mantel eines Spielers immer wieder durch die Figur hindurch weht oder man einen Teil des Modells sehen kann, der eigentlich nicht sichtbar unter dem Kleidungsstück liegen sollte. Das neue Patent soll hier eine Lösung bieten.

In der linken Darstellung kann man erkennen, wie durchgehend anliegend eine Kleidung auf dem Charakter liegt, wohingegen sie, sollte es realistisch dargestellt sein, wie in der rechten Darstellung hängen sollte.

Die rechte Darstellung zeigt, dass die Figur schmäler gemacht wird, damit eine weitere Schicht für dessen Kleidung Platz darauf hat und sich somit wie ein echtes Kleidungsstück verhalten kann. Bisher musste für die komplette Kleidung ein komplett eigenes Charaktermodell dargestellt werden. Nun liegt aber die Schicht der Kleidung auf dem originalen Charaktermodell der Figur!

Was für so eine Darstellung alles samt der Kleidung vom Spiel berechnet werden muss, ist darunter aufgelistet.

Dies kann vor allem wichtig sein, wenn die Figur zum Beispiel eine Rüstung trägt und dabei mehrere Schichten benötigt, die sich in einer realistischen Darstellung unterschiedlich bewegen soll. Allerdings kann es auch Beschädigungen der Kleidung besser darstellen, wenn dann durch Löcher die unteren Schichten realistisch dargestellt werden müssen.

Warum soll dieses Patent von Breath of the Wild 2 stammen?

Derjenige, welcher dieses Patent angemeldet hat, ist kein geringerer als Takuhiro Dohta, der technische Leiter von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Da die ganze Welt weiß, dass der noch namenlose Nachfolger des Nintendo Schwergewichts in der Entwicklung befindet, kann man darauf schließen, dass dieses neue Patent dafür entwickelt worden ist. Natürlich sind auch schon andere Patente für den The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nachfolger angemeldet worden, wie diese drei Patente über die wir schon vor ein paar Monaten berichtet haben.

Der noch namenlose Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint erst 2023 für die Nintendo Switch. Ursprünglich ging man davon aus, dass das Open World-Action-Adventure vor Weihnachten 2022 erscheinen wird. Immerhin ist es schon mehr als 1000 Tage her, dass das Spiel angekündigt wurde. Erst vor kurzer Zeit haben wir mehr zu den neuen Fähigkeiten von Link erhalten.

Aber auch in der Story wird die optischen Inhalte eine gewaltige Rolle spielen. Abseits von der ganzen, interessanten Entwicklung haben manche den Verdacht, dass der The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wegen den kommenden Nintendo Switch Pro zurückgehalten wird. Das kommt daher, da man vermutet, dass der gigantischen Titel mehr Hardware-Power benötigen wird, als es die aktuelle Nintendo Switch Konsole vermag.

