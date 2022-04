Wird “Zelda: Breath of the Wild 2” wegen der “Switch Pro” zurückgehalten?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 auch für die Switch Pro zum Release? - (C) Nintendo - Bildmontage DG

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien für Wii U und Switch und Analysten denken tatsächlich, dass der namenlose Nachfolger (Breath of the Wild 2), ebenfalls für zwei Nintendo-Konsolen erscheinen könnte.

Richard Leadbetter, John Linneman und Alex Battaglia von Digital Foundry Weekly haben den Breath of the Wild 2-Trailer unter die Lupe genommen und sich das Anti-Aliasing, die Darstellungsentfernung, das Rendering und mehr angesehen. Sie zweifeln daran, dass der Trailer tatsächlich nativ auf der Nintendo Switch läuft.

Battaglia wies darauf hin, dass die Kameraschnitte im Trailer “nahezu perfektes Anti-Aliasing” haben, etwas, das selbst das Original nicht hatte, was ihn zu dem Schluss führte, dass es nicht auf dem uns bekannten Switch-Konsole läuft. Es könnte sich tatsächlich um eine neue Nintendo-Konsole handeln, oder was wahrscheinlicher ist: Die lang gemunkelte Switch Pro. Auch wenn es Nintendo bisher immer dementiert hat. Im Bereich des Möglichen wäre es.

Benötigt Breath of the Wild 2 mehr Hardware-Power, als die Switch bieten kann?

Was auffällt: Als Link im Trailer vom Himmel fällt bleiben die volumetrischen Wolken intakt. Etwas, das im originalen Breath of the Wild für die Nintendo Switch nicht passierte. Dieses technische Detail soll eine leistungsfähigere Hardware schaffen, aber nicht die aktuelle Switch-Konsole, so die Leute von Digital Foundry Weekly auf YouTube.

Alex Battaglia glaubt vor allem, dass die Fortsetzung von Breath of the Wild auf ähnliche Weise wie das ursprüngliche Spiel von 2017 starten könnte. Das erste Breath of the Wild wurde sowohl für die Wii U als auch für die Switch veröffentlicht, und Battaglia glaubt, dass Nintendo dies mit der Fortsetzung im Ärmel hat und sie sowohl auf der Switch als auch auf der leistungsstärkeren Version der Konsole veröffentlicht.

Der Grund für die Release-Verschiebung von Breath of the Wild 2 könnte also gefunden sein. Wenn es tatsächlich stimmt. Verifizieren kann die Aussage nur Nintendo. Und das wird so schnell nicht passieren.

Nächstes The Legend of Zelda-Spiel als Cross-Gen-Titel?

Wenn es sich tatsächlich um eine neue Nintendo-Konsole handelt, dann muss diese erst angekündigt werden. Andererseits kam die OLED-Version der Switch auch aus dem Nichts. Viele vermuteten eine Nintendo Switch Pro, aber es war “nur” eine Revision für Bildschirm, Audio und Halterung. Immerhin haben Spieler bei der Switch aktuell drei verschiedene Varianten zur Auswahl, warum nicht auch noch eine PRO-Variante, die 4K-Fernseher unterstützen würde.

Tatsächlich expandiert Nintendo gerade am Hauptstandort in Kyoto, Japan. Ob dazwischen noch Zeit für eine neue Konsole ist wird sich zeigen.