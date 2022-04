Zelda: Breath of the Wild – Mit dem Masterschwert löst man Schreine!

Das Masterschwert in The Legend of Zelda: Breath of the Wild als "Schreine-Löser"? - So funktioniert es. - (C) Nintendo

Nach 5 Jahren erkannte ein Spieler, dass das Masterschwert von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch bei Schreinen hilft, wodurch einige Rätsel noch einfacher werden. Eine clevere Taktik, die viele womöglich übersehen haben.

Erst vor wenigen Tagen teilte uns Eiji Aonuma, Produzent der The Legend of Zelda-Reihe, mittels Video-Botschaft mit, dass der namenlose Nachfolger von Breath of the Wild (2) von 2022 auf 2023 verschoben wurde. Darauf hätten sich viele Zelda-Fans gefreut, aber ein ordentliches Spiel ist vielen wahrscheinlich lieber, als ein unfertiges Produkt.

Sobald man in Breath of the Wild 13 Herzstücke gesammelt hat (oder 40 von 120 Schreinen gelöst hat), kann man das Masterschwert im Wald der Krogs (nördlich von Schloss Hyrule) das Schwert des Helden herausziehen. Was viele nicht wussten: Man kann damit sogar Schreine lösen.

The Legend of Zelda und das Masterschwert

Das Masterschwert, auch bekannt als “Blade of Evil’s Bane”, hat seine Kräfte in der gesamten Serie auf vielfältige Weise manifestiert. In vielen Zelda-Spielen kann die Klinge selbst das Böse abwehren und ist oft die einzige Waffe, die Ganon besiegen kann. In Ocarina of Time kennt man es als Katalysator für Zeitreisen, in Twilight Princess war es nützlich gegen die Zwielicht-Kreaturen.

Das Masterschwert in The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Switch) bietet zu Beginn einen Grundschaden von 30, welche durch Schwertprüfungen aufgebessert werden können. Doch für seine Nützlichkeit bei Schreinen kannte man es noch nicht.

Der Reddit-User “Wasserhead” hat kürzlich ein Video hochgeladen, wo man sieht, wie Link mit einem gezielten Wurf des Masterschwerts einen Schalter in einem Schrein “drückt”. So einfach geht es.

Breath of the Wild bietet viele knifflige Schreine

Die Schreine sind im Spiel von äußerster Wichtigkeit, weil man damit Ausdauer und Herzen ausbauen kann. Allerdings sind einige auch ziemlich knifflig. Manche beherbergen oft frustrierende Rätsel, Kraftproben bis hin zur Manipulation elektrischer Ströme zum Betrieb von Brücken.

Natürlich gibt es auch andere “Hilfen”, wie die Windbombe. Mit diesem Trick kann man über Hindernisse fliegen, wenn man sie perfekt getimt zusammenbekommt. Wie das genau funktioniert, zeigt eines unserer TikTok-Videos:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für Wii U und Switch verfügbar. Der Nachfolger soll 2023 für die Nintendo Switch erscheinen. Auch wenn der Titel verschoben wurde, kamen uns schon erste Fragen auf: Warum Links rechte Hand im Nachfolger so unheimlich aussieht?