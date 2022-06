Die nächste Nintendo Switch Konsole sollte größer werden!

Nachdem wir schon mehrere Versionen der Nintendo Switch gesehen haben, die Konsole sich aber erst in der Hälfte ihres Lebens befindet, fragen sich die Spieler wie das nächste Modell der Nintendo Switch aussehen könnte. Eine unabhängige Umfrage kam zu dem Schluss, dass sich die Spieler eine größere Version davon wünschen.

Die Nintendo Switch

Die Nintendo Switch hat die Welt wie noch keine andere Nintendo Konsole zuvor erobert. Sie ist die meistverkaufte Heimkonsole welche Nintendo jemals hervorgebracht hat. Aber nicht nur in Japan, USA und Europa ist sie populär. Auch China spielt man Nintendo Switch.

Nachfolger

Nach fünf Jahren in denen die Nintendo Switch auf den Markt ist, muss Nintendo natürlich bereits über einen Nachfolger nachdenken. Nach einer baugleichen Überarbeitung, folgte die Nintendo Switch Lite und die Nintendo Switch OLED. Beide Inkarnationen haben die Verkaufszahlen noch einmal ankurbeln können. Nun stellt sich die Frage wie der nächste Streich ausschauen könnte.

Die Umfrage

Auf resetera.com wurde diese unabhängige Umfrage gestellt, wie die nächste Version der Nintendo Switch aussehen solle. Es gab drei Punkte zur Auswahl:

Der Nachfolger ist kleiner und tragbarer (in Aufopferung der Bildschirmgröße und der Ergonomie).

Der Nachfolger ist größer und weniger komfortabler im Transport (dafür ein größerer Bildschirm und verbesserter Ergonomie).

Bitte die Nintendo Switch so zu lassen wie es ist!

Das Ergebnis

Insgesamt haben 786 Besucher ihre Stimme abgeben. Mit 50,3 Prozent, also 395 Stimmen haben die zweite Wahl mit dem größeren Nachfolger gewählt. 35,6 Prozent, also 280 Stimmen wollen, dass die Konsole so bleibt wie sie ist, während der kleine Rest mit 14,1 Prozent, als 111 Stimmen für eine noch kleinere Version der Nintendo Switch Konsole wären.

Eine Big Nintendo Switch

Eine größere Konsole wäre zwar weniger transportabel, aber bestimmt besser zu spielen. Sei es, dass die Joy-Cons größer ausfallen würden oder der kleine Bildschirm größer als ein gutes Smartphone wäre. Ein Manko, mit welchem dank der Docking Station die meisten Spieler leben können.

Nintendo ist allerdings bekannt dafür, nicht unbedingt das zu tun was sich die Spieler wünschen. Auch wenn diese Philosophie vielen vor den Kopf stößt, so kann dennoch niemand dem Angebot von Nintendo widerstehen. So kann Nintendo weiterhin Schachzüge tätigen, welche noch keiner kennt. Sei es mit der revolutionären Entwicklung der Nintendo Wii oder dem Umfang des Nintendo Switch Online Angebot.s Was Nintendo als nächstes macht, weiß niemand. Vielleicht noch nicht einmal Nintendo selbst.

