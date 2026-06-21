Nintendo Switch Sports Resort: 100-Pin-Bowling kehrt zurück!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat mittels veröffentlichter Screenshots auf der japanischen Homepage bestätigt, dass das kommende Nintendo Switch Sports Resort das beliebte 100-Pin-Bowling wieder zurückbringen wird.

3000 Punkte

100-Pin-Bowling kam das erste Mal in Wii Sports Resort vor und entpuppte sich zu einem der beliebtesten Bonus-Modi des Titels. Anstatt wie in Wii Sports der üblichen paar Pins gibt es eine riesige, dreieckige Formation, welche aus 100 Pins besteht. Ziel war natürlich auch hier mit wenigen Würfen alle Pins abzuräumen. Wer perfekt trifft erhält 3000 Punkte!

Nostalgie und Vergegenwärtigung

In dem Bildmaterial ist schön zu erkennen, dass Nintendo den Modus zwar optisch modernisiert hat, das beliebte Spielprinzip aber gleichgeblieben ist. Ein Musterbeispiel für eine perfekte Mischung aus Nostalgie und Vergegenwärtigung. Seit der Ankündigung von Switch Sports Resort haben sich die Fans eine Rückkehr der klassischen Nebenmodi gewünscht. Es gilt für viele Spieler als das Highlight des Originals.

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Nintendo Switch Sports Resort

Die Fortsetzung des beliebten Wii Spiels wurde diesen Monat in der Nintendo Direct Präsentation vorgestellt. Endlich können wir auf die Wuhu Island zurückkehren. Man wird 12 Sportarten ausüben können. Viele waren schon zuvor spielbar: Basketball, Bogenschießen, Bowling, Boxen, Gold, Jetski, Propellerflugzeugfliegen, Tennis, Tischtennis und Volleyball. Brandneue Sportarten werden Daumenringen und Skateboard-Fahren sein. Da die erweiterten Bewegungsfunktionen der Joy-Con 2 Controller zum Einsatz kommen, handelt es sich um einen exklusiven Nintendo Switch 2 Titel. Lokal können 4 Spieler gegeneinander antreten. Online kann man gegen weitere Spieler spielen.

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Wii Sports Resort

Wii Sports Resort war die zweite Sportspiel-Sammlung für die Nintendo Wii. Sie ist im Jahr 2009 erschienen. Der Titel spielte auf der tropischen Wuhu Island und nutzte die verbesserte Wii Motion Plus, welche die Bewegungen der Spieler noch präziser erfasste. Ein familienfreundliches Sportspiel, welche mit unterschiedlichen Disziplinen die Bewegungssteuerung der Wii in den Mittelpunkt stellte. Es hat sich über 33 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Nintendo Wii Titeln.

Besonderes interessant dürfte für die alten Wii Sports Fans sein, dass man diesmal wieder stärker auf zusätzliche Spielvarianten setzt als bei Nintendo Switch Sports. Die Rückkehr vom 100-Pin-Bowling dürfte eine Bestätigung dafür sein, auch wenn offiziell noch nichts dazu gesagt worden war. Nintendo Switch Sports Resort wird am 22.10.2028 erscheinen.

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Quelle: store-jp.nintendo.com, youtube.com via NintendoAmerica