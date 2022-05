Switch Sports: Der erste Bildschirm war schon am ersten Tag zerstört

Kaum war Nintendo Switch Sports auf dem Markt, flog auch schon der erste Joy-Con in einen Flachbildschirm. Glücklicherweise wurde das ganze gefilmt und soll als Warnung für jene dienen, die, die möglichen Unfälle bisher nicht ernst genommen haben.

Wii Sports, wie man es kennt

Was für Einsteiger der Nintendo Sport Reihe neu ist, ist für Spieler die damals Wii Sports auf der Nintendo Wii gezockt haben, nichts neues mehr. Jeder Spieler von damals kann sich an die unzähligen Berichte zerstörter Fernseher und Wände erinnern. Nur die, die aufgepasst haben oder einfach Glück hatten, waren davon nicht betroffen. Dieses Glück wird jetzt mit der Veröffentlichung von Nintendo Switch Sports noch einmal auf die Probe gestellt.

Aber Joy-Cons sind doch viel kleiner und leichter als damals

Damals waren die Controller noch mit Batterien ausgestattete WiiMotes, welche durch die TV-Röhrenbildschirme geflogen sind. Robuste Geschosse für robuste Fernseher. Heute haben wir es mit viel kleineren und Akkubetriebenen Joy-Cons zu tun. Diese könnten den TV-Bildschirmen von damals nichts anhaben. Allerdings sind die Röhrenbildschirme heute ausschließlich Flatscreens gewichen, für welche ein fliegender Joy-Con bereits eine Gefahr darstellt. Deshalb ging damit auch schon der erste Flatscreen kaputt.

Und der Gewinner ist…

Schon am Tag der Veröffentlichung gab es mindestens einen zerstörten Bildschirm. Und zwar, wie man im Video erkennen kann: irreparabel. Geschehen ist das Ganze exakt wie man es aus den Nintendo Wii Tagen kennt: der Controller war nicht am Handgelenk befestigt und flog wie ein Stein in eine Fensterscheibe. Glücklicherweise hat der Spieler sein Tennis-Match auf Twitch gestreamt und somit Nintendo Switch Sports Geschichte festgehalten. Hier könnt ihr den ganzen Unfall beobachten und daraus lernen.

Vergessen wird der Spieler dieses legendäre Tennis-Match nicht. Wir hoffen, dass mit vielen News, dieses Video so viral gehen kann, sodass der Streamer sich damit einen neuen Bildschirm kaufen kann.

Nintendo hat gewarnt

Auch Nintendo kennt diese Fälle zur genüge und hat deshalb schon zeitgleich zur Veröffentlichung eine Warnung herausgebracht. In diesem Fall ging der Bildschirm kaputt. Aber auch andere Gegenstände, wie Wände, Gegenstände, Haustiere oder Personen können ebenfalls zu schaden kommen. Deshalb bitte immer mit Vorsicht spielen. Viele Nintendo Switch Spieler haben vergessen, dass die Joy-Cons sehr wohl über Handgelenksschlaufen verfügen. Sie müssen nur vorher angebracht und verwendet werden. Also bitte schnallt euch die Joy-Cons an, bevor ihr Sport macht.

Konsolensport

In Nintendo Switch Sports gibt es neue Sportarten, aber auch ein paar alte Sportarten kehren zurück: Badminton, Bowling, Chanbara, Golf, Fußball, Tennis und Volleyball. Für die Fußballspiele folgt ein kostenloses DLC im Sommer, damit das Kicken mit einem Beingurt samt Joy-Con möglich sein wird. Allerdings wird es alle sieben Sportarten erst nach einiger Zeit geben, denn die Golf-Partien werden erst durch ein weiteres, kostenloses DLC im Herbst starten können.

Nintendo Switch Sports ist seit 29.04.2022 exklusiv für die Nintendo Switch auf dem Markt.

Quelle: youtube.com via 63man