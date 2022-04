Nintendo Switch Sports: Übersichtstrailer und japanischer TV-Spot erschienen

Mittlerweile ist ein Übersichtstrailer für das kommende Switch Sports erschienen und gibt uns einen detaillierten Einblick in den sehr bald wieder stattfindenden Konsolensport. Um das ganze noch abzurunden, gibt es obendrauf gibt es noch dazu einen japanischen TV-Spot.

Neuer und alter Konsolensport

Dieses Mal gibt es neue, aber auch ein paar alte Sportarten: Badminton, Bowling, Chanbara, Golf, Fußball, Tennis und Volleyball. Für die Fußballspiele folgt ein kostenloses DLC im Sommer, damit mit einem Beingurt samt Joy-Con möglich sein wird. Allerdings wird es alle sieben Sportarten erst nach einiger Zeit geben, denn die Golf-Partien werden erst durch ein weiteres, kostenloses DLC im Herbst starten können.

Swi(i)tch Sports

Endlich werden in Switch Sports die Joy-Cons so wie damals die Wiimotes in Wii Sports eingesetzt. Schließlich sind die Joy-Cons eine moderne Erweiterung der revolutionären Steuerung von 2006. Im Übersichtstrailer wird nun gezeigt, dass die sensiblen Steuerungen mehr Möglichkeiten als je zuvor in den Sportarten zulassen werden. So werden verschiedene Schläge mit Spins in Tennis möglich sein. Auch Bowling hat sich weiterentwickelt. Die Bowlingbahnen werden den Spielern mit Hindernissen das Leben schwer machen.

Online Meisterschaften

Online kann in Switch Sports gegen Gegner auf der ganzen Welt angetreten werden. Dabei wird es insgesamt 12 unterschiedliche Ligen für jede einzelne Sportart geben, von welchem die höchste die Pro League ist. Durch das Onlinespielen können Punkte gewonnen werden, für die man Ac­ces­soires, Outfits und Zubehör bekommt. Die Auswahl dafür soll sich wöchentlich ändern.

Lokale Splitscreens

Lokal kann mit bis zu 4 Spielern gespielt werden: 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder alle gegen alle. Natürlich kann man auch zu zweit miteinander online Tennis oder Volleyball spielen. Bowlingwürfe finden in Switch Sports sogar mittels Splitscreens gleichzeitig statt. Online können in der Sportart bis zu 16 Spieler gegeneinander antreten. Beim Fußball 8 Spieler, wobei dabei jeweils 4 in einem Team spielen.

Die Miis sind zurück

Nach den ersten Informationen vor ein paar Wochen machte sich Unmut aufgrund des Fehlens um die klassischen Miis breit. Denn vor allem die Miis trugen im originalen Wii Sports auf der Nintendo Wii am Charme bei. Nintendo hat wohl gemerkt, dass dies ein großes Anliegen der Fans ist, sodass nun im Trailer extra auf die Miis im Spiel hingewiesen wird.

Der Übersichtstrailer

In dem fast 7 minütigen Trailer könnt ihr euch ein Bild von den neuen Details aus Switch Sports machen:

Der TV-Spot

Als Bonus obendrein gibt es noch einen coolen, japanischen TV-Spot der zeigt, dass Nintendo Switch Sports in Sachen Spielspaß für jung und alt in nichts nachsteht:

Bald kann man wieder Sport im Wohnzimmer zu treiben. Nintendo Switch Sports wird am 29.04.2022 veröffentlicht werden.

Weitere News zu Nintendo Switch Sports

Weitere Nintendo Switch Titel in diesem Jahr

Stolze 5 Jahre hat die Nintendo Switch schon auf dem Buckel, aber Nintendo denkt offensichtlich noch länger nicht an eine neue Konsole. Deshalb werden wir dieses Jahr noch Mario Strikers: Battle League Football, Splatoon 3, Kirby und das vergessene Land und Nintendo Switch Sports erhalten. Dies sind allerdings nur ein paar der exklusiven Titel, die noch auf uns zukommen werden.

Weiters werden wir auch No Man’s Sky, Portal und Portal 2 und Star Wars: The Force Unleashed erhalten, welche dann auch endlich unterwegs gezockt werden können.

Mario Kart 8: Deluxe soll bis zum Ende 2023 doppelt so viele Strecken und Cups wie bisher bekommen. Dass Nintendo diese DLCs bis zum Ende des nächsten Jahres plant, zeigt deutlich, dass Nintendo noch lange nicht mit seinen Plänen auf der Nintendo Switch am Ende sein wird. Die ersten acht Strecken für Mario Kart 8: Deluxe sind schon herausgekommen.

