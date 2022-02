Nintendo Switch: No Man’s Sky angekündigt

No Man's Sky - ©Hello Games

Die aktuelle Nintendo Direct vom 09.02.2022 war diesmal wieder für ein paar Überraschungen gut. So wurde auch No Man’s Sky auf der Nintendo Switch für den Spätsommer dieses Jahres angekündigt. Der Titel soll auch sämtliche Updates der letzten 5 Jahre beinhalten.

Gefahr im All

No Man’s Sky war eine beinahe Videospielkatastrophe. Bei der Veröffentlichung im Jahr 2016 waren die meisten Vorbesteller aufgrund des Zustandes des Titels entsetzt. Deshalb wurde seitdem vom Entwickler Hello Games an dem Titel ordentlich an Bugs geschraubt und der des Titels Umfang erweitert, sodass sämtliche Kritikpunkte ausgemerzt worden sind. Seit den Updates wird der Titel nämlich wiederum sehr gelobt. Es ist deshalb ein Glück, dass sämtliche Updates bereits mit auf den Nintendo Switch Port gepackt werden wird, sodass nur das Unbekannte bei der Erforschung fremder Planeten und Lebensformen zum Problem werden kann.

Nintendo Direct: No Man’s Sky

Ihr könnt euch in der Nintendo Direct ab 24:00 selber ein Bild von dem prachtvollen Weltraum-Epos No Man’s Sky mit allen Details machen:

Die Nintendo Switch hat noch lange nicht genug

Stolze 5 Jahre hat die Nintendo Switch schon auf dem Buckel, aber Nintendo denkt offensichtlich noch länger nicht an eine neue Konsole. Deshalb werden wir dieses Jahr noch eine The Legend of Zelda: Breath of the Wild Fortsetzung, Splatoon 3, Kirby and the forgotten Land, Battle League Football und Nintendo Switch Sports erhalten. Dies sind allerdings nur ein paar der exklusiven Titel, die noch auf uns zukommen werden.

Weiters werden wir auch Portal und Portal 2 und Star Wars: The Force Unleashed erhalten, welche dann auch endlich unterwegs gezockt werden können.

Mario Kart 8: Deluxe soll bis zum Ende 2023 doppelt so viele Strecken und Cups wie bisher bekommen. Dass Nintendo diese DLCs bis zum Ende des nächsten Jahres plant, zeigt deutlich, dass Nintendo noch lange nicht mit seinen Plänen auf der Nintendo Switch am Ende sein wird.

Quelle: youtube.com via Nintendo