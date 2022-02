Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass: Erste Strecken und Datum bekannt

Mario Kart 8 Booster-Streckenpass - ©Nintendo; Bildquelle: Screenshot youtube.com/nintendo

Mario Kart 8 Deluxe wird via DLC 48 neue Strecken bekommen, wovon wir alle paar Monate 8 Strecken auf einmal bekommen. Die ersten Strecken und auch der Preis für den kompletten Booster-Streckenpass sind nun bekannt. Der erste Teil von sechs des DLCs wird schon am 18.03.2022 erscheinen.

Nintendo In-Direct

Vorgestern überraschte uns die Nintendo Direct. Nicht nur mit Neuigkeiten, sondern auch mit einigen Abwesenheiten: Weder gab es etwas neues von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, noch käme ein Mario Kart Nachfolger. Dafür aber die Ankündigung, dass Mario Kart 8 Deluxe ein gigantisches DLC bekommen wird.

Der Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass

Der Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass ist auf sechs Wellen mit je 2 Cups, also 8 Strecken aufgeteilt. Die sechste Wellen wird bis Ende 2023 erschienen sein. Somit ist der Fortbestand von Mario Kart 8 Deluxe gesichert und eine Mario Kart Fortsetzung rückt in die ferne Zukunft.

Fairer Preis

Die sechs Wellen des DLCs sind für Nintendo Switch Online+ Erweiterungspaket Mitglieder kostenlos. Für alle anderen sind einmalig 24,99 Euro zu bezahlen. Das ist sehr fair für 48 Strecken. Schließlich bekommen wir das Doppelte von Mario Kart 8 Deluxe verpasst, da man am Ende noch einmal so viele Cups und Strecken als bisher haben werden. Im Grunde kann man es als Mario Kart 8 Deluxe 2 betrachten. Die Kosten des DLCs sind der halbe Preis von Mario Kart 8, wofür man den doppelte Inhalt bekommt. Die DLCs der Wii U mit je 8 Strecken kosteten übrigens damals je 8,00 Euro oder beide im Set 11,00 Euro.

Die erste Welle

Die erste Welle mit zwei Cups wird am 18.03.2022 erscheinen und beinhaltet zwei Cups mit acht klassischen, aber überarbeiteten Strecken der kompletten Mario Kart Reihe. Es werden 8 Strecken aus fünf verschiedenen Mario Kart Teilen vorhanden sein: Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart DS, Mario Kart Wii, und Mario Kart Tour.

Die ersten 2 Cups im Detail

Goldener Turbo-Cup

Paris-Parcours (Mario Kart Tour)

Toads Piste (Mario Kart 7)

Schoko-Sumpf (Mario Kart 64)

Kokos-Promenade (Mario Kart Wii)

Glückskatzen-Cup

Tokio-Tempotour (Mario Kart Tour)

Pilz-Pass (Mario Kart DS)

Wolkenpiste (Mario Kart: Super Circuit)

Ninja-Dojo (Mario Kart Tour)

Der Trailer

Hier noch einmal der Trailer mit den kompletten Zusatzinhalten im Detail:

Mario Kart 8 wird 8

Eine Überraschung, dass wir erst nach fast 5 Jahren auf der Nintendo Switch neue Strecken bekommen. Dabei liegt der ursprüngliche Release von Mario Kart 8 auf der Nintendo Wii U im Jahr 2014. Auch dieser Titel bekam im ersten Jahr der Veröffentlichung zwei DLCs mit je 2 Cups mit 8 Strecken und neuen Fahrern. Der Port auf die Nintendo Switch von Mario Kart 8 in Form von Mario Kart 8 Deluxe war im Jahr 2017 sehr willkommen. Auch wenn es keine neuen Strecken gab (abgesehen von den 16 Strecken des damaligen Wii U DLCs), so kamen beim Port auf die Nintendo Switch neue Arenen für den Schlacht-Modus und weitere Fahrer hinzu.

Indirekte Mario Kart 8 Fortsetzungen

Auch wenn man oft darauf vergisst, sind seit Mario Kart 8 Deluxe schon zwei weitere Mario Kart Titel erschienen. Auf den Smartphones erschien 2019 Mario Kart Tour, wovon wir sogar in den kommenden Updates Strecken bekommen werden. Aufgrund der Inkludierung von Mario Kart Tour dürfte es interessanterweise bei Nintendo als offizieller neunter Teil gelten, da es auch in der Nintendo Direct Präsentation in der Bildcollage vorhanden war. 2020 erschien Mario Kart Live: Home Circuit welches uns, mittels interessant eingesetzter Mixed Reality Technik, die Rennen live ins Wohnzimmer holten. Kein Wunder, dass sich davon keine Strecken für die kommenden Updates ableiten lassen.

30 Jahre Mario Kart

Das Jahr 2022 läutet das dreißigste Jahr der Mario Kart Reihe ein. Man wusste nicht ob und wie dieses Jubiläum von Nintendo zelebriert wird. Nun ist klar, dass man heuer 30 Jahre Mario Kart und 8 Jahre Mario Kart 8 feiern wird. Man darf gespannt sein, ob der Titel es ohne direkte Fortsetzung zu einem runden Geburtstag schaffen wird. Mit Updates bis Ende 2023 sieht es wohl ganz danach aus.

Die Nintendo Switch ist noch lange nicht am Ende

Stolze 5 Jahre hat die Nintendo Switch schon auf dem Buckel, aber Nintendo denkt offensichtlich noch länger nicht an eine neue Konsole. Deshalb werden wir dieses Jahr noch eine The Legend of Zelda: Breath of the Wild Fortsetzung, Mario Strikers: Battle League Football, Splatoon 3, Kirby und das vergessene Land und Nintendo Switch Sports erhalten. Dies sind allerdings nur ein paar der exklusiven Titel, die noch auf uns zukommen werden.

Weiters werden wir auch No Man’s Sky, Portal und Portal 2 und Star Wars: The Force Unleashed erhalten, welche dann auch endlich unterwegs gezockt werden können.

