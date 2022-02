Nintendo Switch: Mario Strikers – Battle League Football kommt

Mario Strikers: Battle League Football; ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.de

Die aktuelle Nintendo Direct vom 09.02.2022 war diesmal wieder für ein paar Überraschungen gut. So auch die Ankündigung von Mario Strikers: Battle League Football. Der Anpfiff soll am 10. Juni 2022 auf der Nintendo Switch stattfinden.

Dritte Meisterschaft

Mario Strikers: Battle League Football ist der dritte Teil der sportlichen Mario Strikers Serie, welche neben Mario Golf, Mario Kart und Mario Tennis zu Marios Lieblingssportarten zählt. Natürlich ohne Realismus, sondern wie in allen Super Mario Sporttiteln mit allen möglichen Gemeinheiten in Form von Items und Moves, welche wieder unzählige Freundschaften zerstören werden.

Advertisment

Teil der Mannschaften werden natürlich die üblichen Verdächtigen wie Mario, Luigi, Toad, Prinzessin Peach, Yoshi, Rosalina, Donkey Kong, Bowser, Wario und Waluigi sein, während Boom Booms als Torhüter fungieren. Dieses mal können auch die einzelnen Spieler ausgerüstet werden und ein Multiplayer mit bis zu 8 Teilnehmern wird auf dem Spielfeld möglich sein.

Nintendo Direct: Mario Strikers: Battle League

Ihr könnt euch in der Nintendo Direct ab 25:13 selber ein Bild vom Mario Strikers: Battle League mit allen Details machen:

Nintendo Switch hat noch lange nicht genug

Stolze 5 Jahre hat die Nintendo Switch schon auf dem Buckel, aber Nintendo denkt offensichtlich noch länger nicht an eine neue Konsole. Deshalb werden wir dieses Jahr noch eine The Legend of Zelda: Breath of the Wild Fortsetzung, Splatoon 3, Kirby and the forgotten Land, Battle League Football und Nintendo Switch Sports erhalten. Dies sind allerdings nur ein paar der exklusiven Titel die noch auf uns zukommen werden.

Weiters werden wir auch No Man’s Sky, Portal und Portal 2 und Star Wars: The Force Unleashed erhalten, welche dann auch endlich unterwegs gezockt werden können.

Mario Kart 8: Deluxe soll bis zum Ende 2023 doppelt so viele Strecken und Cups wie bisher bekommen. Dass Nintendo diese DLCs bis zum Ende von des nächsten Jahres plant zeigt deutlich, dass Nintendo noch lange nicht mit seinen Plänen auf der Nintendo Switch am Ende sein wird.

Quelle: youtube.com via Nintendo