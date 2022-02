Mario Kart 8 Deluxe bekommt 48 neue Strecken!

Mario Kart 8 Deluxe - ©Nintendo - Bildquelle: nintendo.at

Die aktuelle Nintendo Direct vom 09.02.2022 war diesmal wieder für ein paar Überraschungen gut. Unter anderem werden wir noch kein neues Mario Kart erhalten, aber dafür 48 neue Strecken in Form von DLCs. Diese Updates sollen sukzessive von Zeit zu Zeit bis zum Ende von 2023 erscheinen.

Mario Kart 8 Deluxe 2

Mario Kart 8 Deluxe ist noch lange nicht zu bremsen. Zwar gab es Gerüchte, dass bald ein neues Mario Kart erscheinen würde. Nun wissen wir aber, dass es so schnell kein neues Mario Kart geben wird. Die Gerüchte lagen so weit richtig, dass sich zumindest etwas tut. In dem sogenannten Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass werden sechs Updates bis zum Ende des nächsten Jahres enthalten sein. So wird wohl pro Jahr mit drei Updates zu rechnen sein. Dies vermutlich im Zyklus von vier Monaten. Pro Update werden acht neue Strecken erscheinen, was je zwei neue Cups bedeutet. Das bedeutet also, dass wir am Ende doppelt so viele Strecken wie momentan haben werden, weswegen man die komplette DLC Reihe als Mario Kart 8 Deluxe 2 betrachten kann.

Klassische Strecken

Die Mario Kart Reihe ist mittlerweile bekannt neben neuen Strecken auch viele alte Strecken in neuem Gewand aufleben zu lassen. Mit dem ersten Update werden wir wieder den Choco Mountain vom Nintendo 64, die Coconut Mall von Mario Kart Wii und Tokyo Blur von Mario Kart Tour wieder besuchen. Auch die eigene Musik der einzelnen Strecken wird neu arrangiert sein. Es wird spannend sein zu erfahren von welchen Regenbogenstrecken wir wieder herunterfallen dürfen.

Nintendo Direct: Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass

Ihr könnt euch in der Nintendo Direct ab 56:03 selber ein Bild vom Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass mit allen Details machen:

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe ist eigentlich nur ein verbesserter Port gewesen. Schließlich erschien Mario Kart 8 2014 auf der Wii U und wurde dann 2017 als Mario Kart 8 Deluxe auf die Nintendo Switch portiert. Das damalige DLC der Nintendo Wii U mit 4 Cups wurde in Mario Kart 8 inkludiert. Weiters wurde die Nintendo Switch Version mit Battle Courses erweitert. Aufgrund der Zeitlosigkeit des Titels war auch noch keine direkte Fortsetzung zwingend notwendig. Die unglaublichen Verkaufszahlen sprechen für sich. Mario Kart 8 Deluxe gehört mit fast 39 Millionen Einheiten zum meistverkauften Videospieltitel auf der Nintendo Switch. Auch alle anderen Mario Kart Titel gehören allesamt zu den besten und meistverkaufenden Videospieltitel.

Indirekte Mario Kart 8 Fortsetzungen

Auch wenn man oft darauf vergisst, sind seit Mario Kart 8 Deluxe schon zwei weitere Mario Kart Titel erschienen. Auf den Smartphones erschien 2019 Mario Kart Tour, wovon wir sogar in den kommenden Updates Strecken bekommen werden. Aufgrund der Inkludierung von Mario Kart Tour dürfte es interessanterweise bei Nintendo als offizieller neunter Teil gelten, da es auch in der Nintendo Direct Präsentation in der Bildcollage vorhanden war. 2020 erschien Mario Kart Live: Home Circuit welches uns, mittels interessant eingesetzter Mixed Reality Technik, die Rennen live ins Wohnzimmer holten. Kein Wunder, dass sich davon keine Strecken für die kommenden Updates ableiten lassen.

30 Jahre Mario Kart

Das Jahr 2022 läutet das dreißigste Jahr der Mario Kart Reihe ein. Man wusste nicht ob und wie dieses Jubiläum von Nintendo zelebriert wird. Nun ist klar, dass man heuer 30 Jahre Mario Kart und 8 Jahre Mario Kart 8 Deluxe feiern wird. Man darf gespannt sein ob der Titel es ohne direkte Fortsetzung zu einem runden Geburtstag schaffen wird. Mit Updates bis Ende 2023 sieht es wohl ganz danach aus.

Nintendo Switch Online+ Vorteile

Zwar kein neuer Nintendo Switch Mario Kart Titel, aber es scheint als ob ein doppeltes Mario Kart 8 Deluxe genau so gut sein wird. Ob und wann ein neuer Titel bleibt ungewiss. Das erste Update soll am 18.03.2022 erscheinen und wird kostenpflichtig sein. Allerdings wird dieses Update in einer Nintendo Switch Online+ Mitgliedschaft kostenlos inkludiert sein. Ein Grund mehr sich nach den überarbeiteten Performance nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Nintendo Switch Online+ Mitgliedschaft zu holen.

Quelle: youtube.com via Nintendo