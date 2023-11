Der bekannte Nintendo-Insider und Leaker “Zippo” hat Details über das lang erwartete Mario Kart X enthüllt. Lass uns einen Blick auf die interessanten Neuigkeiten werfen, einschließlich des angeblichen Veröffentlichungsdatums und einiger beeindruckender Entwicklungsaspekte.

Ein neues Mario Kart für die Nintendo Switch 2: Das Gerücht, dass ein neues Mario Kart-Spiel in den Startlöchern steht, kommt von niemand anderem als “Zippo”, einem vertrauenswürdigen Nintendo-Insider. Die Neuigkeit besagt, dass sich das Spiel von den beliebten Vorgängern Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe entfernen wird und exklusiv für den Nachfolger der Nintendo Switch, oft als “Nintendo (Super) Switch 2” bezeichnet, erscheinen wird.

Der Insider geht noch weiter und gibt an, dass der Mario Kart 8 Deluxe-Nachfolger voraussichtlich im Weihnachtsgeschäft 2025 veröffentlicht wird. Die Entwicklung liegt angeblich in den Händen der Nintendo EPD Production Group 9, unterstützt von Bandai Namco Studios. Interessanterweise waren diese beiden Teams bereits für den Erfolg von Mario Kart 8 (Deluxe) verantwortlich.

“Der zehnte Teil der Mario Kart-Reihe wird 2025 erscheinen, im zweiten Jahr des Switch-Nachfolgers”, sagt Zippo. “Die Absicht ist, den Titel vor der zweiten Markteinführung des Systems zu veröffentlichen. Nintendo EPD Production Group 9 führt die Entwicklung an, mit Beteiligung von Bandai Namco Studios.” Weiteres sagt er in seinem Beitrag auf Blogspot.com: “Darüber hinaus spart Nintendo bei diesem Spiel absolut keine Kosten. Dies ist offenbar eines der teuersten Spiele, die Nintendo jemals produziert hat. Der nächste 3D-Mario-Titel soll ‘absolut fallen’ und dieser sieht offenbar noch besser aus. Die visuelle Wiedergabetreue des Spiels soll für sie eine sehr hohe Priorität haben, was bedeutet, dass das Spiel gut aussehen wird, verdammt gut.”