Mario Kart 8 Deluxe: Letzte Welle an DLC-Strecken jetzt verfügbar

Ein kürzlich veröffentlichtes Update für Mario Kart 8 Deluxe hat der umstrittenen Strategie des “Sandbagging” ein Ende gesetzt. Diese Taktik war seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2014 Teil der Online-Rennen. Nintendo hat vor kurzem das Update 3.0.0 für den neuesten Mario Kart-Teil veröffentlicht. Neben anderen Änderungen können einige Spieler diese spezielle Strategie nicht mehr anwenden.

Der Titel gilt weithin als eines der besten Rennspiele für die Nintendo Switch. In der Community des Spiels wird der Begriff “Sandbagging” verwendet, um die Praxis des absichtlichen Zurückhaltens oder schlechten Spielens zu beschreiben, um sich Vorteile wie Power-Ups aus Item-Boxen zu verschaffen und sich später bessere Rennpositionen zu sichern. Diese umstrittene Praxis ist seit einiger Zeit ein Thema in der Community. Es scheint, dass Spieler, die an diese Strategie gewöhnt waren, sich nun umstellen und neue Taktiken finden müssen.

Das kürzlich veröffentlichte Update 3.0.0 für Mario Kart 8 Deluxe bringt einige wichtige Änderungen mit sich. Wie ein Video zeigt, das der Twitter-Nutzer Bear geteilt hat, hat Nintendo die Sandbagging-Strategie bekämpft, indem Maßnahmen eingeführt wurden, die verhindern, dass Spieler mächtige Gegenstände erhalten, wenn sie während eines Rennens anhalten, rückwärts fahren oder wiederholt Gegenstände an derselben Stelle einsammeln. Mario Kart 8 Deluxe ist eines der meistverkauften Spiele für die Switch-Konsole, und mit dieser Änderung soll das Spielfeld für die große Zahl von Spielern, die in diesem Spiel gegeneinander antreten, ausgeglichen werden.

Huge Changes Highlights for Mario Kart 8 Deluxe Wave 6 DLC

1) Room IDs doesn't require Friend Code exchanges!!

2) Nerfed Bagging strategy

3) more invincibility frames

4) more item box respawn

More to analyze after playing tonight

— Bear (@BearUNLV) November 9, 2023