Mario Kart Fortsetzung soll 2022 kommen und Crossroads heißen

Mario Kart 8 Deluxe - ©Nintendo - Bildquelle: nintendo.at

Einen eigenen Nintendo Switch Mario Kart Titel haben wir bis auf den Mario Kart 8 Deluxe Port und den Mixed Reality Ableger Mario Kart Live: Home Circuit noch nicht bekommen. Auch wenn sich Nintendo bis jetzt bedeckt hielt, soll dieses Jahr ein Mario Kart angekündigt werden. Der Titel soll schlicht Mario Kart 10 oder Mario Kart Crossroads lauten.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe gehört mit fast 39 Millionen Einheiten zum meistverkauften Videospieltitel auf der Nintendo Switch. Auch alle anderen Mario Kart Titel gehören allesamt zu den besten und meistverkaufenden Videospieltitel. Dabei ist Mario Kart 8 Deluxe nur ein verbesserter Port gewesen. Schließlich erschien Mario Kart 8 2014 auf der Wii U und wurde dann 2017 als Mario Kart 8 Deluxe auf die Nintendo Switch portiert.

Advertisment

Die Titel verraten einiges

Folgender Twitter Meldung nach soll das neue Mario Kart 2022 vorgestellt werden. Auch Titel sind schon bekannt. So soll der Nachfolger schlicht Mario Kart 10 oder Mario Kart Crossroads heißen. Den Titeln nach dürfte also Mario Kart Live: Home Circuit oder das Handyspiel Mario Kart Tour von 2019 für Nintendo als der offizielle neunte Teil gelten. Weiters dürfte der Zusatztitel Crossroads auf mehrere Franchises hindeuten. So war bis zu Mario Kart 8 kein externes Franchise außer Super Mario Figuren vertreten. Donkey Kong hat man vorher zwar sonst noch nie in einem Super Mario Titel gesichtet, aber schließlich war es der Klempner höchstpersönlich, der sein Debut als Jumpman in einem Donkey Kong Titel 1981 hatte. Seitdem haben wir Link von The Legend of Zelda, sowie Animal Crossing und Splatoon Charaktere auf den Asphalten des Pilzkönigreiches gesehen.

*NEW* Games expected to be revealed this year? Heard of: Nintendo

-Xenoblade side game (action/adventure)

-Rogue Squadron IV (dev Crytek)

-Mariokart 10/Crossroads (been exposed to both names, unsure of final one. Features multiple IP)

-Pikmin title (dev Next Level Games) — LeakyPandy (@LeakyPandy) January 3, 2022

Noch sind es nur Gerüchte

Da man noch nichts offiziell von Nintendo gehört hat, sind natürlich diese Inhalte als Gerüchte zu behandeln. Es war allerdings in der jüngeren Vergangenheit bei Nintendo öfters so, dass sich viele Gerüchte bewahrheitet haben. Auch die Namen von Nintendo Titeln passen immer genau zum Spielgeschehen, weshalb man bei dem Titel auf ein Mario Kart mit erweiterten Charakteruniversum rechnen kann. Aus dem selben Grund hält man sich übrigens auch trotz mehrerer Trailer zum Titel vom Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild bedeckt.

Weitere Gerüchte

Weitere interessante Inhalte aus dem Tweet sind wohl, dass ein Ableger von Xenoblade, Star Wars: Rogue Squadron IV (von Crytek entwickelt), sowie ein neuer Pikmin Titel kommen sollen. Das klingt fast zu schön um wahr zu sein.

Die nächste Nintendo Direct soll angeblich ebenfalls bis zum 17.02.2022 stattfinden und wird wie immer die eine oder andere Überraschung bereithalten. Wir sind gespannt.

Quelle: twitter.com via LeakyPandy