Mario Kart 8 Deluxe: Wie die neuen Strecken ohne Kauf oder Erweiterungspaket gefahren werden können

Mario Kart 8 Booster-Streckenpass 6 Wellen- ©Nintendo; Bildquelle: Screenshot youtube.com/nintendo

Mario Kart 8 Deluxe wird via DLC 48 neue Strecken bekommen, wovon wir alle paar Monate 8 Strecken auf einmal bekommen. Der erste Teil von sechs des DLCs wird schon am 18.03.2022 erscheinen. Ab dem 22.03.2022 können auch für Freunde von Booster-Streckenpass Besitzern bei deren Online Rennen mitzufahren. Für die befreundeten Teilnehmer wird also kein extra Booster-Streckenpass oder das Erweiterungspaket Nintendo Switch Online+ notwendig sein.

Die Startaufstellung

Neben den bereits bekannten Strecken und dem Startdatum ist nun ein weiteres Datum bekannt. Nachdem am 18.03.2022 jeder Mario Kart 8 Deluxe Besitzer, der entweder Booster-Streckenpass Inhaber und/oder Nintendo Switch Online+ Abonnent ist, grünes Licht bekommt und auf neuen Strecken die Reifen quietschen lassen kann, dürfen nur vier Tage später auch Nintendo Switch Online Abonnenten ebenfalls an den frisch geteerten Asphalte riechen. Zumindest als befreundeter Teilnehmer bei den Online Rennen.

Was ist alles notwendig?

Es ist zwar für den Online-Modus auch bei Mario Kart 8 Deluxe eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich, allerdings macht dies fast ein Drittel aller Nintendo Switch Besitzer aus. Schließlich gibt es über 32 Millionen Nintendo Switch Online Abonnenten von den 103 Millionen Nintendo Switch Besitzern. Wie viele davon Nintendo Switch Online+ Abonnenten sind ist zwar nicht bekannt, aber es ist sicher, dass man viele davon auf den neuen Strecken von Mario Kart 8 Deluxe finden werden. Zumindest all jene, welche den Go-Kart Spaß besitzen und einen Booster-Streckenpass Inhaber und/oder Nintendo Switch Online+ Abonnent kennen. Besitzer vom Spiel dürften so ziemlich alle sein. Schließlich hat sich der erfolgreichste Nintendo Switch Titel über 43 Millionen mal verkauft!

Selber holen oder teilen?

Vermutlich ist es besser, für all jene, die einen Booster-Streckenpass Inhaber und/oder Nintendo Switch Online+ Abonnenten im Freundeskreis haben, diesen bei Online-Rennen besser gewinnen zu lassen. Sofern man öfters auf den neuen Strecken unterwegs sein möchte. Für alle anderen die gewinnen wollen, wird empfohlen sich selber den Booster-Streckenpass zu holen oder zumindest ein Nintendo Switch Online+ Abonnent zu werden. Schließlich kann man damit auch bald The Legend of Zelda: Majora’s Mask spielen. Ansonsten ist der Kaufpreis für ein doppeltes Mario Kart 8 Deluxe fair genug.

30 Jahre Mario Kart

Das Jahr 2022 läutet das dreißigste Jahr der Mario Kart Reihe ein. Man wusste nicht ob und wie dieses Jubiläum von Nintendo zelebriert wird. Nun ist klar, dass man heuer 30 Jahre Mario Kart und 8 Jahre Mario Kart 8 feiern wird. Man darf gespannt sein, ob der Titel es ohne direkte Fortsetzung zu einem runden Geburtstag schaffen wird. Mit Updates bis Ende 2023 sieht es wohl ganz danach aus.

Die Nintendo Switch ist noch lange nicht am Ende

Stolze 5 Jahre hat die Nintendo Switch schon auf dem Buckel, aber Nintendo denkt offensichtlich noch länger nicht an eine neue Konsole. Deshalb werden wir dieses Jahr noch eine The Legend of Zelda: Breath of the Wild Fortsetzung, Mario Strikers: Battle League Football, Splatoon 3, Kirby und das vergessene Land und Nintendo Switch Sports erhalten. Dies sind allerdings nur ein paar der exklusiven Titel, die noch auf uns zukommen werden.

Weiters werden wir auch No Man’s Sky, Portal und Portal 2 und Star Wars: The Force Unleashed erhalten, welche dann auch endlich unterwegs gezockt werden können.

