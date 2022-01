Nintendo Switch: Die besten Spiele für 2 Kinder oder mehr

Nintendo Switch Multiplayer - ©Nintendo

Nintendo hat den Ruf viele Titel für Kinder zu haben und kann sehr Stolz darauf sein. Die Verkaufszahlen sprechen Bände. Natürlich entspricht das mit den Kindertiteln nicht ganz der Wahrheit. Es sind auch genügend reine Titel für Erwachsene in Form von Action-Titeln, Ego-Shootern und Kampf-Titeln auf der Nintendo Switch vertreten. Nicht ohne Grund verfügt die Konsole über eine praktische Kindersicherung. Welche Spiele für die Nintendo Switch eignen sich für 2 Kinder oder mehr?

(K)ein Kinderspiel

Die große Stärke von Nintendo sind dessen unzähligen und zeitlosen Exklusivtiteln die Jung und Alt gleichermaßen ansprechen. Wir haben für euch im großzügigen Nintendo Switch Spielekatalog herumgestöbert um lustige Mehrspieler Titel zu finden ihr, eure Kinder oder noch besser ihr mit euren Kindern gemeinsam spielen könnt. In der Liste sind sieben verschiedene Genres vertreten. Um euch noch ein genaueres ein Bild machen zu können, findet ihr zu fast jedem Titel einen Link zu unserer jeweiligen Review.

Nintendo Switch: Spiele für Kinder für zwei oder mehr Spieler

#7 – Captain Toad: Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker verfügt über einen Zwei-Spieler-Modus erweitert. Es ist jedoch ein brillanter Titel um mit einem Freund zusammen zu spielen. So können Toad und Toadette zusammenarbeiten, um alle Geheimnisse und Rätsel jedes kleinen Box-Levels zu lösen die vollständig erkundet werden wollen.

#6 – Pokemon Let’s Go Pikachu / Let’s Go Eevee

Ein Pokemon Titel, für diejenigen, die ein großartiges Koop-Abenteuer suchen, bei dem Sie von Anfang bis Ende als Duo spielen können. Ob Pokemon Let’s Go Pikachu oder Let’s Go Eevee: Zwei Trainer können sich durch die gesamte Kampagne kämpfen, Pokemon fangen und gemeinsam trainieren.

Die besten 5 Spiele für 2 und mehr Kinder auf der Nintendo Switch

#5 – Overcooked 2

Optisch erinnert es sehr an die goldigen Zeiten von Bomberman. Aber statt sich gegenseitig mit Bomben zu bewerfen müssen hier im Team anständige Omelettes gezaubert werden. Das erfordert sehr viel Geschick, sowie Kommunikation für die Zusammenarbeit um im Team von bis zu vier Spielern in den chaotischen Küchen essen zuzubereiten und zu servieren. Die Küchen von Overcooked 2 befinden sich in Sushi-Restaurants, Zauberschulen und sogar im Weltraum. Stress garantiert!

#4 – Animal Crossing – New Horizons

Animal Crossing: New Horizons war der Titel welcher uns im Krisenjahr begleitet hat. Ein großartiges Multiplayer-Spiel. So muss zuerst alleine ein Inselparadies erschaffen werden. Welches dann von Freunden besucht werden kann. Auch die Inseln von Freunden können besucht werden. Dort kann dann gemeinsam etwas unternommen oder gefeilscht werden. Allerdings muss dieser Mehrspieler-Modus durch einen gewissen Fortschritt im Einspieler-Modus freigeschaltet werden.

Die besten 3 Spiele für 2 und mehr Kinder auf der Nintendo Switch

#3 – Super Mario Party

Ein interaktives Brettspiel mit vier unterschiedlichen Brettern voller Ereignisfelder die es in sich haben: Nämlich 80 verschiedene Mini-Spiele! Bevor man sich aber in diesen in Teams oder einzeln gegeneinander misst, kann man in einer Vorschau gemeinsam üben bis man für das kommende Mini-Spiel gewappnet fühlt. Die Spieler sammeln Münzen, Pilze, Sterne und bekommen sogar von anderen Figuren Unterstützung. Gewinnen wird der Spieler der die meisten Sterne gesammelt hat. Das kürzeste Brettspiel von Super Mario Party dauert eine Stunde.

#2 – Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe gilt jetzt schon ein Klassiker und sollte in keiner Nintendo Switch Sammlung fehlen. Eine großzügige Auswahl wie 48 Rennstrecken, 8 Kampfarenen und 42 verschiedensten Fahrern garantiert unzählige Stunden im Mehrspielermodus (2 bis 4 Spieler, im Netzwerk und Online sogar bis zu 12 Spieler). Entweder jagt man nach Pokalen im Rennen oder man bekämpft sich in den Arenen. Es gibt sogar eine Smart Steering Option, damit auch kleinere Kinder es den Erwachsenen schwer machen können. Nicht umsonst das meistverkaufte Nintendo Switch Spiel bis heute. Vorsicht vor dem blauen Panzer!

#1 – New Super Mario Bros. U Deluxe

Schon seit dem allerersten Super Mario Bros. (1986) verfügt sämtliche Side-Scroller einen 2-Player Mode. Musste man lange Zeit die Levels nacheinander spielen, so hat sich das seit New Super Mario Bros. Wii auf der Nintendo Wii geändert. Die alte Super Mario Sidescroll-Formel wurde nach wie vor angewendet, nur dass nun 1-4 Spieler gleichzeitig den Bildschirm teilen können. Das klingt chaotisch, kann aber mit der Zeit mittels Absprache und Strategie in den abwechslungsreichen Levels im Vergleich zum Einzelspieler sehr Vorteil sein. So war es nicht verwunderlich, dass man nach dem Wii Titel, ein neues New Super Mario Bros. für die Wii U folgte und dieser Titel wiederum auf der Nintendo Switch als New Super Mario Bros. U Deluxe seine Daseinsberechtigung findet. Vielleicht nicht das bessere, wenn man es mit der Wii Version vergleicht, aber ein absolutes Must-Have für alle die miteinander ein Abenteuer erleben wollen.

Weitere Titel für 2 Kinder oder mehr auf der Nintendo Switch

Das sind sie, die tollen Multiplayer Titel für euch und eure Kids. Aber auch für nur Erwachsene die wie wir jung im Herzen geblieben sind. Natürlich ist der Spielekatalog für die Kids auf der Konsole noch viel größer. So gibt es noch weitere Titel wie Crash Bandicoot, Lego Titel, Marvel Superhero Titel, Minecraft und natürlich Fornite. Diese sind auch alle bei den Konkurrenz Konsolen zu finden.

