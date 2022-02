Die Nintendo Switch ist die erfolgreichste Nintendo Heimkonsole aller Zeiten!

Die Nintendo Switch hat sich nun über 103 Millionen mal verkauft. Damit lässt sie in Sachen Verkaufszahlen die Nintendo Wii eindeutig hinter sich. Ein nicht ganz fairer Vergleich, da es sich bei beiden Konsolen zwar um Heimkonsolen handelt, aber die Nintendo Switch als Hybridkonsole gleichzeitig auch als Handheld zählt.

Die bisherige, erfolgreichste Nintendo Konsole war die Nintendo Wii. Sie hat sich über 101,3 Millionen mal verkauft. Was nach wie vor sehr beachtlich ist, da es sich dabei um eine reine Heimkonsole handelt, welche gleichzeitig die über lang noch erfolgreichere Nintendo DS Familie als Handheld für unterwegs im Rennen hatte. Mit der innovativen und neuartigen Steuerungsmöglichkeiten, taten sich neue Wege auf, sodass auch unzählige Nicht-Spieler angesprochen worden sind und damit in die Welt der qualitativ, hochwertigen Videospiele getaucht sind. Viele von damals zählen heute zu Stammkunden von Nintendo und tragen zu den Verkaufszahlen der Nintendo Switch bei.

Die erfolgreichste Konsole aller Zeiten ist die PlayStation 2 mit über 155 Millionen verkauften Einheiten. Das mag unter anderem daran liegen, dass die PS2 einen eingebauten DVD-Player hatte. Sie galt damit am Anfang der 2000 Jahre als einer der günstigsten DVD-Player, was sehr zum Erfolg der PS2 Konsole beigetragen und dabei gleichzeitig mit der Xbox das Grab der SEGA Dreamcast geschaufelt hat.

Die Nintendo Switch geht zählt nun zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten in der Geschichte. Weitere Konsolen die es zu überholen gilt, wären der Reihenfolge nach die PlayStation 4, die Game Boy Familie, die Nintendo DS Familie und die PlayStation 2. Es liegt natürlich noch im Bereich des Möglichen, dass die Nintendo Switch noch weitere Konsolen, wenn nicht auch den König der Verkaufszahlen vom Thron stoßen könnte. Sollte es Nintendo gelingen, die jetzigen Verkaufszahlen halten zu können, dann könnte mit knapp 20 Millionen Verkäufen pro Jahr die erfolgreichste Konsole, die PlayStation 2 in nur drei Jahren überholt werden könnte.

Die Nintendo Switch ist trotzdem schon, die sich am schnellsten verkaufende Heimkonsole wie hier ein Twitter User aufzeigt. So hat sich die Hybrid-Konsole schneller als die PS4, Nintendo Wii und sogar die PS2 verkauft. Allerdings bleibt sie dabei immer noch hinter der Nintendo DS Familie bleibt.

