Nintendo hat über eine halbe Milliarde Handhelds verkauft!

Nintendo hat die Verkaufszahlen der meisten ihrer Handhelds publik gemacht. Darin geht hervor, dass Nintendo seit dem Game Boy und allen weiteren Handhelds über eine halbe Milliarde Einheiten verkauft hat. Grandios!

Der König der Handhelds

Nintendo hat seit dem Release des Game Boys über den Nintendo DS und Nintendo 3DS bis zur heutigen Nintendo Switch samt allen dessen Ablegern über eine halbe Milliarde Stück abgesetzt. Das ist gewaltig. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Dekade vor dem Game Boy, also sämtlich Game & Watch Handhelds hier gar nicht mit eingerechnet worden sind.

Der Game Boy ist erst 1989 erschienen. Game & Watch Handhelds gab es schon seit 1980. Diese Linie war ihrer Zeit ebenso erfolgreich. Natürlich spielt auch die aktuelle Konsole, die Nintendo Switch, bei der halben Milliarde verkaufter Handhelds eine sehr große Rolle. Schließlich spricht die Hybrid-Konsole Heimkonsolen-Spieler, sowie Handheld-Spieler gleichermaßen an.

Wir haben euch sämtliche Handhelds hier in der chronologischen Reihenfolge aufgelistet.

Game Boy (1989 bis 2009)

Game Boy

Game Boy Pocket

Game Boy Color

Game Boy Light (nur in Japan)

Game Boy Advance

Game Boy Advance SP

Game Boy Micro

Nintendo DS (2004 bis 2014)

Nintendo DS

Nintendo DS Lite

Nintendo DSi

Nintendo DSi XL

Nintendo 3DS (2011 bis 2020)

Nintendo 3DS

Nintendo 3DS XL

Nintendo 2DS

New Nintendo 3DS

New Nintendo 3DS XL

New Nintendo 2DS XL

Nintendo Switch (2017 bis heute)

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Dazwischen gab es noch kurz den Pokémon Mini im Jahr 2011. Allerdings fällt dieser Handheld hier wie die Game & Watch Serie nicht ins Gewicht.

Die Verkaufsränge

Der Nintendo DS hat am meisten verkauft, gefolgt vom Game Boy und anschließend dem Game Boy Advance. Gefolgt von den beiden Nintendo Switch Konsolen. Hier ist aber zu beachten, dass die Nintendo Switch ihr Lebensende noch nicht erreicht hat. An fünfter Stelle der erfolgreichsten Handhelds von Nintendo folgt der Nintendo 3DS.

Nintendo ist zeitlos

Abgesehen davon, dass Nintendo schon immer qualitativ hochwertige und langlebige Hardware anbietet, verfügt dessen Software über die selben besonderen Eigenschaften. Nintendo ist sehr bedacht über seine Marken. Deshalb erscheinen auch die Schwergewichte von Nintendo, wie Super Mario, The Legend of Zelda und wie sie alle heißen, so gut wie exklusiv auf Nintendo Hardware.

So ist es nicht verwunderlich, dass Nintendo sich seit den 1980ern im Videospielsektor, trotz der starken Konkurrenz, immer ein Big Player geblieben ist. Damit sich daran auch nie etwas ändert, beweist uns Nintendo immer wieder von Neuem. So können wir heute von der unglaublichen Zahl von einer halben Milliarde Einheiten reden.

Weltbevölkerung

Zum Vergleich: die Weltbevölkerung betrug letztes Jahr 7,8 Milliarden Menschen. Zur Zeit des Releases des Game Boys, waren es noch ca. 5 Milliarden Menschen. Ihr könnt euch also ausrechnen wir präsent die Marke Nintendo auf unserem Erdball ist.

Der nächste Streich

Wir sind gespannt was das nächste Wunderding von Nintendo sein wird. Wird es ein Handheld sein, eine Heimkonsole oder wieder beides. Gerüchte halten beinhart an einer Nintendo Switch Pro Konsole fest. Fakt ist: wir wissen noch nichts, aber bei einer Sache sind wir uns sicher, die Hardware wird wie immer qualitativ hochwertig und langlebig sein.

Übrigens von der hier nicht berücksichtigte Game & Watch Reihe kam zum 35. Geburtstag von Super Mario mit dem Game & Watch: Super Mario Bros. ein weiterer Handheld heraus.

