Die erfolgreichsten Videospiel-Serien der Welt. Super Mario Bros. und Co ganz weit oben! - (C) Nintendo

Jedes Videospiel hat mit einer Vision angefangen. Dennoch hat vermutlich keiner der Schöpfer mit dem immensen Erfolg der folgenden Videospiel-Serien gerechnet. Hatte eine Videospiel-Idee potential, wurde investiert und ein Videospiel daraus entwickelt. Hatte dieses Videospiel Erfolg, so würden nicht nur Fortsetzungen, sondern auch Merchandising, Kinofilme und manchmal sogar ganze Freizeitparks folgen. So haben die Inhalte mancher Videospiele sogar Einzug in unsere immerwährende Popkultur geschafft und sind nicht mehr wegzudenken!

20 Videospiel-Serien

Sämtliche der 20 folgenden Videospiel-Serien sind uns allen bekannt. Interessant ist die Reihenfolge der erfolgreichsten Videospiel-Serien, welche nach Verkaufszahlen gereiht sind. Nicht nur die bekannten Klassiker gehören zu den meistverkauften Videospiel-Serien. Es sind also nicht ausschließlich die, die schon seit fast vier Dekaden Zeit gehabt hatten, sondern auch ganz junge Videospiele, welche den Klassikern Konkurrenz machen.

#20 NBA 2K 1997

NBA 2K ist eine Sportsimulation-Reiche von 2K welche sich rund um den orangen Ball der beliebten Sportart Basketball dreht. Die Reihe erscheint regelmäßig seit 1999 und hat schon 90 Millionen Körbe versenkt

#19 The Legend of Zelda

Überraschend weit hinten, aber natürlich dabei: The Legend of Zelda. Das erste Abenteuer der Action-Adventure Reihe haben wir 1986 erlebt. Seitdem haben wir fast 20 Spiele der Hauptserie und etliche Ableger gespielt. Der Erfinder von dem Helden Link, Prinzessin Zelda, Schweinebacke Ganon und dem Königreich Hyrule war kein geringerer als Shigeru Miyamoto. Das Franchise gehört zu den wichtigsten Flagschiffen Nintendos. Insgrsamt hat sich die Reihe über 104 Millionen Mal verkauft, wobei der letzte Teil The Legend of Zelda: Breath of the Wild über stolze 20 Millionen Mal physisch oder digital mit Rubinen gekauft worden ist.

#18 Resident Evil

Bei uns als Resident Evil, in Japan unter dem Namen Biohazard bekannt. Die Reihe gilt als Inbegriff der Survival Horrorspiele. Es gibt seit dem Original von 1996 acht Fortsetzungen und zusätzlich mehrere Remakes und Spin-Offs. Zudem hat die Zombie-Reihe Comics, Bücher und sogar eine ganze Spielfilmreihe inspiriert. Verkaufte Einheiten: über 107 Millionen.

#17 Pro Evolution Soccer

Konamis Antwort auf EAs FIFA lautet Pro Evolution Soccer. Abgekürzt lautet die Reihe auf PES, welche seit 1995 erscheint und immer wieder beweist, das ein gutes Sportspiel nicht von Lizenzen abhängig ist. Deshalb hat die Reihe bis jetzt schon 108 Millionen Stück abgesetzt.

#16 Star Wars

Das Star Wars Universum rund um alle Kinofilme von George Lucas hat viel herzugeben. Neben Sequels, Büchern und Actionfiguren auch unzählige Videospiele. Die hauseigene Videospiel-Firma Lucasarts hat bis zum Disney-Deal beeindruckender weise regelmäßig Videospiel-Klassiker hervorgebracht. Mittlerweile gibt es von Disney Lucasfilm Games als Publisher, welcher verschiedenen Studios die Möglichkeit geben wird, uns Fans glücklich zu machen. Das erste Star Wars Spiel ist im selben Jahr wie das Ende der originalen Trilogie 1983 erschienen. Seitdem haben sich Videospiele aus einer weit, weit entfernten Galaxis über 119 Millionen Mal in unserem Sonnensystem verteilt.

#15 Madden NFL

Was bei uns der Fußball ist, ist in den Vereinigten Staaten Amercian Football. Die Reihe Madden NFL von EA Sports. welche eine Simulation der populären Sportart darstellt, erscheint seit 1988 regelmäßig. Seit 2005 verfügt Electronic Arts über eine exklusive Lizenz, welche ihnen die Verwendung aller offiziellen Daten der Ligen einräumt, weswegen sich jegliche Konkurrenz sich schwer tut mitzuhalten. Die Reihe schafft mit über 130 Millionen Einheiten einen Touchdown nach dem anderen.

#14 Sonic the Hedgehog

Der Igel Sonic the Hedgehog ist SEGAs Antwort auf Nintendos Super Mario. Das blaue Maskottchen kennt die Welt seit 1991 und werden seitdem auf unzähligen Videospielen verkauft. Natürlich war der Igel auch schon Star von Serien und sogar einem sehr gelungenen Kinofilm mit Jim Carrey als Gegner. Die Videospiele von und mit Sonic the Hedgehog wurden schon über 144 Millionen Mal gekauft.

#13 Need for Speed

Die Rennspiel-Serie Need for Speed ist ein weiteres Zugpferd von Electronic Arts mit einer ordentlichen Anzahl PS unter der Haube. Wie bei EA üblich, sind diese auch hier im Besitz von offiziellen Lizenzen. Diesmal aber von Wagenherstellern, statt von Sportmannschaften. So kamen in den ersten Videospielen der Reihe schon etliche existierende und konzeptuelle Wagen vor, während man bei der Konkurrenz keine realen Fahrzeuge steuern konnte. Die Reihe hat sich seit 1994 bis dato über 150 Millionen Mal verkauft.

#12 Assassin’s Creed

Asassasin’s Creed ist eine große Action-Adventure Reihe des französischen Publishers Ubisoft. Seit 2007 gibt es zwölf große Titel, sowie auch Ableger. Es gibt sogar schon einen Spielfilm mit Michael Fassbender. Mit über 155 Millionen Verkäufen gehört die Videospiel-Serie zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten.

#11 Final Fantasy

Final Fantasy ist eine beliebte Rollenspiel-Serie des japanischen Unternehmes Square Enix (ursprünglich Square). Seit 1987 sind schon über 15 Teile auf verschiedenen Plattformen erschienen, welche sogar Genre übergreifend sind: Handyspiele, MMORPG und Taktik-Rollenspiele. Auch mehrere animierte Filme sind aus dem ganzen Stoff schon entstanden. Die Videospiele haben sich mittlerweile über 159 Millionen Mal verkauft.

#10 Minecraft

Das Open-World-Spiel Minecraft kommt von einem schwedischen Programmierer und wurde von Microsoft gekauft. Spielen konnte man es seit 2009. In dem Spiel kann man mittels Blöcken alles mögliche in einer dreidimensionalen Welt bauen. In der großzügigen Welt lassen sich auch Monster entdecken. Das jüngste Videospiel dieser Liste ist auf mehreren Plattformen erhältlich und mit über 200 Millionen Kopien extremst erfolgreich.

#9 Die Sims

Die Reihe Sims ist ein Lebenssimulator von Electronic Arts und das meistverkaufte PC-Spiel überhaupt. Die Reihe existiert seit 2000 und hat sich über 200 Millionen Mal verkauft.

#8 LEGO

LEGO, eigentlich für die Bauklötze verantwortlich, hat sich mittlerweile auch im Videospiel-Sektor mit Action-Adventure Titeln fest zementiert. Mit diversen Franchises, wie Batman, Indiana Jones oder Star Wars in Form von Klötzen, haben sich die Steine digital seit 1995 über 200 Millionen Mal verkauft.

#7 Wii

Die Wii Simulations-Serien von welchen vor allem Wii Sports gefühlt jeder von uns zuhause gehabt haben muss. Zurecht! War doch die Bewegungssteuerung der Nintendo Wii mit ihren Wiimotes nicht nur für die Stammspieler ein Kaufgrund. Die Verkaufszahlen dieser Reihen sprechen mit 202 Millionen verkauften Sportspielen für Zuhause eine klare Sprache.

#6 Grand Theft Auto

Die Serie GTA steht für Grand Theft Auto und kommt aus Schottland von Rockstar North. Es sind Open-World-Spiele mit Action-, Rennspiel- und sogar Shooter-Elementen. Der aktuelle Teil GTA 5 ist bisher auf drei Konsolengenerationen erschienen und hat gilt mit über 6 Milliarden US-Dollar Umsatz als das lukrativste audiovisuelle Unterhaltungsmedium aller Zeiten (noch vor jedem Film den wir kennen). Der erste Teil der Reihe ist 1997 erschienen. Seitdem hat man im Spiel 320 Millionen Mal Autos geklaut.

#5 FIFA

Die sportliche Fußballsimulation FIFA steht für Fédération Internationale de Football Association und stammt von Electronic Arts. Der erste Teil ist 1993 erschienen. Seitdem erscheint neben gewissen Ablegern jedes Jahr ein neues großes Spiel. Die Reihe genießt es alle wichtigen Lizenzen für sämtliche Teams und sogar Sponsoren zu besitzen. So populär Fußball ist, so gut verkauft sich auch diese Reihe. Mit über 325 Millionen verkauften Titeln gehört sie zu den erfolgreichsten Videospiel-Serien aller Zeiten.

#4 Pokémon

Pokémon steht japanisch für Poketto Monsutā, und bedeutet Taschenmonster. Seit 1996 treiben die niedlichen Monster unter Nintendo in Videospielen, animierten Serien und 21 animierten und echten Kinofilmen ihr Unwesen. Tatsächlich ist die Marke weit erfolgreicher als Star Wars. Verkauft haben sich Pikachu & Co schon über 368 Millionen Mal und gehören damit zu den erfolgreichsten Produkten der Spieleindustrie aller Zeiten. Go Pikachu!

#3 Call of Duty

Call of Duty ist eine Videospiel-Reihe von Ego-Shootern von Activision. In den Spielen findet man sich als Soldat in verschiedenen historischen und fiktiven Kriegen wieder. Die Kriege werden seit 2003 auf verschiedenen Videospielplattformen geführt. Die Reihe hat sich schon über 400 Millionen Mal verkauft. Zum Glück erleben wir die Kriege nur vor dem Bildschirm.

#2 Tetris

Tetris stammt von einem russischen Programmierer und gilt als zeitlose Reihe welche bereits auf über 65 Plattformen erschienen ist. Das erste Spiel kam 1984 auf den Markt und ist seitdem nicht mehr zu stoppen. Über 495 Millionen Haushalte versuchen seitdem Reihen zu bilden.

#1 Super Mario

Wer hätte auch was anderes erwartet? Der charismatische Held von Nintendo namens Super Mario ist der König aller Videospiel-Serien, welcher mit einem riesigen Vorsprung, mit der B-Taste gedrückt, alles weit hinter sich lässt. Dass die Super Mario Reihe, bis auf ein paar Ausnahmen, ausschließlich auf Nintendo Plattformen erschienen ist, macht die unglaubliche Verkaufszahl von 680 Millionen Einheiten noch beeindruckender.

Das erste Mal sind wir Super Mario mit dem damaligen Namen Jumpman in Donkey Kong von 1981 begegnet. Erst 1985 hat sich Super Mario mit seinem Namen in Super Mario Bros. vorgestellt, von welchem ein Modul erst kürzlich als das teuerste Videospiel aller Zeiten verkauft worden ist. Nur Super Mario vermag es Walt Disneys Mickey Mouse Konkurrenz zu machen, schließlich hat Super Mario neben unzähligem Merchandising auch mittlerweile eigene Freizeitparks.

Das sind die erfolgreichsten Videospiel-Serien der Welt nach Verkaufszahlen. Super Mario auf Platz 1 war keine Überraschung, aber hättet ihr The Legend of Zelda so weit hinten in der Auflistung vermutet? Wir sind schockiert!

Quelle: wikipedia.org