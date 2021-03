Super Mario Bros. – vermutlich bald das teuerste Videospiel aller Zeiten!

Super Mario Bros. - ©Nintendo

Ein Super Mario Bros. Modul für die allererste Nintendo Konsole, bekannt unter der Abkürzung NES hat bei einer Versteigerung bereits einen kometenartigen Preis erreicht. Es könnte das höchste gehandelte Modul aller Zeiten werden, denn die Auktion ist noch lange nicht abgeschlossen!

Kein Einzelstück

Das Spiel selber ist aufgrund der produzierten Stückzahl und vielen Käufern eigentlich nichts besonderes. Von diesem damaligen Modul gingen nämlich über 40 Million Stück über den Ladentisch (Wiederveröffentlichungen sind hier nicht gezählt). Deshalb ist es überraschend, dass ein Modul von welchem so eine ungeheure hohe Stückzahl existiert, es schafft so eine hohe Summe zu erzielen. Wenn man das Modul näher betrachtet, erkennt man, dass es sich um eines der ersten produzierten Stücke des originalen Super Mario Bros. Moduls handelt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Das vielleicht teuerste Videospiel aller Zeiten

Die momentane Summe liegt bei stolzen 310.000 US-Dollar (über 260.000 Euro). Die Auktion dauert noch eine gute Woche an. Deswegen dürfte das Erreichen der höchsten Summe aller Zeiten nicht einmal knapp werden. So könnte dieses Super Mario Bros. Modul, welches bereits eine Rekordsumme erreicht hat, das teuerste Videospiel aller Zeiten werden.

Der momentane Rekordhalter

Im Vergleich dazu handelt es sich beim momentanen Rekordhalter für das teuerste Videospiel-Sammlerstück um den Prototypen einer Nintendo PlayStation Konsole. Es wird angenommen, dass nur circa 200 existieren. Davon befindet sich vermutlich nur die eine versteigerte Konsole in einem privaten Haushalt, welche satte 360.000 US-Dollar (über 300.000 Euro) erzielte.

Wir sind gespannt wie hoch sich die Bieter noch überbieten werden und ob dieses Super Mario Bros. Modul das teuerste Spiel aller Zeiten wird. Verdient hätte es sich dieser zeitlose Titel.

Weitere Infos zu ähnlichen Super Mario Titeln

Ob sich eine physische Version des bald verschwundenen Super Mario 3D All-Stars in 35 Jahren auch so viel Wert bekommt? Es ist zwar unwahrscheinlich, aber aufgrund des Verschwinden des Titels in ein paar Tagen durchaus denkbar, dass gewisse Pressungen einen besonderen Sammlerwert bekommen.

Auch der kostenlose Online Battle Royale Ableger des Klassikers Super Mario Bros. 35 gibt es nur noch diese Woche zu spielen, bevor dieser tatsächlich für immer verschwindet wird.

Quellen: comics.ha.com, twitter.com via kobunheat, wikipedia.org