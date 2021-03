Super Mario 3D All-Stars: Titel bald verschwunden – Download-Codes noch intakt

Super Mario 3D All-Stars - ©Nintendo

Super Mario 3D All-Stars wird nach dem 31.03.2021 nicht mehr physisch und digital erhältlich sein. Der Game & Watch mit Super Mario Bros. wird nicht mehr produziert und Super Mario Bros. 35 hingegen wird vollständig verschwunden sein. Nintendo hat nun bekannt gegeben, dass zuvor im Handel gekaufte Download-Codes von Super Mario 3D All-Stars weiterhin gültig sein werden.

Marios mit Ablaufdatum

Der 35. Geburtstag von Super Mario wurde große gefeiert, so haben wir unter anderem Perlen wie Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35 und Game & Watch mit Super Mario Bros. bekommen. Super Mario 3D All-Stars konnte physisch und digital erworben werden. Das Spielen von Super Mario Bros. 35 war sogar kostenlos für alle Nintendo Online Abonnenten. Beide Titel und der Handheld teilen das Schicksal ab dem 31.03.2021 nicht mehr offiziell verfügbar zu sein.

Super Mario 3D All-Stars existiert weiterhin

Nintendo wird ab nächsten Monat keine Kopien der Spielesammlung Super Mario 3D All-Stars mehr produzieren oder als Download anbieten. Wenn das Spiel vor dem 31.03.2021 online oder als Download-Code im Handel erworben worden ist, dann kann es jeder Zeit auf der Konsole heruntergeladen, gelöscht und auch zu jedem späteren Zeitpunkt immer wieder heruntergeladen werden.

Super Mario Game & Watch existiert weiterhin

Auch der Game & Watch Handheld mit Super Mario Bros. wird ab April nicht mehr produziert werden. Zumindest hatte man die Chance den Handheld und auch Super Mario 3D All-Stars wie sonst üblich auch alles andere zu erwerben und so können beide auch in Zukunft noch physisch gebraucht erwerben.

Game Over für Super Mario Bros. 35

Super Mario Bros. 35 ist ein Brawl-Game welches wir uns alle gewünscht haben ohne es zu wissen. Leider werden die Server bald abgeschaltet und der Spaß dann komplett verschwunden sein. Ein Jammer.

Die Verkaufszahlen

Keine schöne Strategie seitens Nintendo um, so wird vermutet, die Verkaufszahlen von Super Mario 3D All-Stars in die Höhe zu treiben. Ob sich dies bei einer Hausmarke wie Super Mario mit drei AAA-Titeln überhaupt auswirkt, darüber scheiden sich die Geister. Bis zum Halbzeit im Dezember hat sich der Titel über 8 Millionen mal verkauft, was beachtlich ist. Es ist spannend wie oft sich dieser Hattrick von 3D Super Mario Titeln sich bis zum Ende verkauft hat.

Die Strategie

Nintendo sagte, dass das keine übliche Strategie sein werde. Es bleibt zu hoffen, dass diese Strategie seitens Nintendo sich nicht wiederholt. Leider hat sich diese Strategie bereits wiederholt. Die allererste englische Version von Fire Emblem, welche erst im Dezember herausgekommen ist, wird vom Nintendo eShop nächsten Monat verschwunden sein.

Quelle: videogameschronicle.com