Game & Watch: Super Mario Bros. – Review

Game & Watch: Super Mario Bros. - (C) Nintendo

2020 hat viele Schattenseiten, aber im Gaming-Bereich läuft es rund. Xbox Series X, PS5 und auch Nintendo bringt eine Mini-Konsole: Game & Watch: Super Mario Bros. Keine Next-Gen-Maschine, aber viele ältere Spieler – darunter zähle ich mich auch, weil ich seit 30 Jahren dabei bin – können sich daran erinnern.

Was erwartet dich mit Game & Watch: Super Mario Bros.? Tja, eigentlich nicht viel. Eine Uhr mit integrierten Spielen. Die zwei spielbaren Super Mario-Titel sind das orginale NES Super Mario Bros. und seine japansiche Fortsetzung Super Mario Bros. 2 (The Lost Levels). Es gibt auch noch eine spezielle Version eines der ursprünglichen Game & Watch-Spiele, Balls. Man kennt alle drei, wenn man damals aufgewachsen ist.

Wozu braucht man den Mini-Handheld? Nun ja, es ist ein schönes Sammlerstück mit Videospiel-Geschichte. Und genau damit kann das Ding glänzen. Der winzige Bildschirm ist sehr qualitativ und man erkennt alles sehr schön, was mich selbst etwas erstaunt hat.

Die Front besteht aus gebürsteten Metall mit einer winzigen Aussparung, auf der sich der Bildschirm befindet. Die Metalloberfläche ist so gut, dass man überhaupt keine Fingerabdrücke aufnimmt, was bei Handheld-Geräten manchmal ein Problem darstellt. Die Tasten B, A, Game, Time und Pause/Set bestehen alle aus einem taktilen Gummi und fühlen sich sehr solide an. Ich glaube das Teil überlebt sogar meinen dreijährigen Sohn.

Das klassische Nintendo D-Pad ist etwas kleiner, als wie auf einem originalen Nintendo-Controller. Es funktioniert alles tadellos, auch aufgrund der kleinen Größe. Tatsächlich ist alles von hoher Qualität, die auch ein wenig seinen Preis hat: bei Amazon.de kostet Game & Watch: Super Mario Bros. immerhin 59,99 Euro (bzw. 60,19 Euro für Österreicher).

Ein USB-C-Anschluss sorgt für den Stromanschluss, allerdings ist kein Adapter beigepackt. Mittlerweile liefert schon bald keiner mehr einen USB-C-Adapter mit, auch beim PS5-Controller bekommt man keinen mehr oder auch bei Smartphones.

Kleiner Bildschirm. Tolle Bilder!

Der Bildschirm ist sehr winzig und misst gerade ein paar Zentimeter Diagonale. Im Ernst: es sieht wirklich fantastisch aus. Die Farben sind unglaublich lebendig, die Grafiken sind knackig und es gibt keinen Hinweis auf Unschärfe oder so. Wenn man zum ersten Mal einschaltet, gibt es einen Begrüßungsbildschirm mit Mario- und Luigi.

So schön die Farben und Details am Bildschirm auch sind, so klein ist auch der Betrachtungswinkel. Man muss schon gerade drauf schauen, sonst erkennt man nichts mehr.

Spiele auf der Uhr

Um 35 Jahre Super Mario zu feiern, enthält die Ausgabe von Game & Watch: Super Mario Bros. das Original NES Super Mario Bros. und seine japanische Fortsetzung, die im Westen als Super Mario Bros.: The Lost Levels bekannt ist. Bei Game & Watch ist es nur Super Mario Bros. 2.

Zusätzlich zu den beiden Super Mario Bros-Spielen enthält Game and Watch eine Version von Ball, dass genauso wie damals aussieht. Der Kopf von Mr. Game and Watch wurde durch Marios strahlendes Gesicht ersetzt, aber das ist ungefähr der einzige große Unterschied. Als Spieler „jongliert“ man zwei oder drei verschiedene Bälle und verdient mit jedem erfolgreichen Fang einen Punkt. So viel Gameplay versetzt einem schon in Ektase.

Fazit zu Game & Watch: Super Mario Bros.

Mit Sicherheit habt ihr eines der drei Spiele, die im Mini-Handheld enthalten sind, irgendwann einmal schon gespielt. Es ist eine Hommage an die gute alte Nintendo-Zeit und ein außergewöhnlich schönes Sammlerstück.

Review Wertung