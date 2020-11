Kurios? PS5-Controller funktioniert mit PS3 und Switch, aber nicht mit PS4

PlayStation 5: DualSense-Controller (PS5) - (C) Sony

Bereits vor der Konsole selbst hat Sony den DualSense-Controller der PlayStation 5 vorgestellt. Es wurde also kein neuer DualShock-Controller, sondern das Unternehmen aus Tokio wagt etwas Neues. Zumindest vom Namen her. Natürlich sind Spieler gespannt wie sich die Haptik und die adaptiven Trigger beim Gaming auswirken werden. Es gibt jedoch einige Fragen zur Kompatibilität des Controllers, vor allem mit früheren PlayStation-Konsolen. Der PS5-Controller funktioniert zum Beispiel (noch) nicht auf der PS4.

In einem veröffentlichten Video von YouTuber MidnightMan scheint der DualSense-Controller nicht mit der PS4 zu funktionieren. Die Konsole weigert sich mit dem Eingabegerät zu verbinden. Das spannende Detail am Video: via Bluetooth verbindet sich der DualSense-Controller problemlos mit der PS3 und er scheint perfekt mit der Konsole kompatibel zu sein.

PS5-DualSense-Controller funktioniert auf der Nintendo Switch mit einem kleinen Trick

Noch überraschender ist, dass der DualSense auch mit der Nintendo Switch funktioniert. Der Twitter-User BrokenGamezHDR_ hat dies kürzlich demonstriert. Er zeigte einen DualSense-Controller mit der Switch auf seinem Startbildschirm und steuert in seinen Menüs herum. Man benötigt zwar einen 8-Bitdo-Adapter, damit der Controller auch auf der Nintendo-Konsole geht – aber es funktioniert.

I should add you need a 8bitdo adapter — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

Ob Sony eine Unterstützung für die PS4 „nachliefert“ bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ist der DualShock 4 (PS4) mit der PlayStation 3 kompatibel und Spieler können auf dieser Konsole mit dem neuen weißen Controller loslegen. Man würde also davon ausgehen, dass Sony dies auch so bei seiner nächsten Konsolen-Generation beibehalten möchte. Aber vielleicht liegt es auch an der Namensänderung. Immerhin kann man keine PS5-Spiele auf der PlayStation 5 mit einem DualShock 4-Controller der PlayStation 4 spielen, dass funktioniert nur mit dem DualSense. Hingegen kann man mit dem Vorgänger-Controller auf der PS5 seine bisherigen PS4-Spiele zocken. Da soll sich noch jemand auskennen. Ursprünglich hat es nämlich geheißen, dass der PS5-Controller mit der PS4 kompatibel ist.

Die PS5 erscheint bei uns am 19. November 2020 – vorausgesetzt man hat die Next-Gen-Konsole vorbestellt. In den Regalen der Einzelhändler werden Spieler die neue Sony-Konsole die nächsten Wochen vergeblich suchen. Zumindest das hat die PlayStation 5 mit der PS4 gemeinsam, auch diese war Wochen nach dem Release nicht wirklich zu erwerben, da ausverkauft. Aber auch hier hat Sony mit Firmensitz in Tokio dazugelernt. Die PlayStation 5 konnte sich in 12 Stunden so stark verkaufen wie die PS4 in 12 Wochen. Kennt ihr alle Unterschiede zwischen der PS5 und PS4?