PS5 vs PS4 vs PS4 PRO – Die 11+ größten Unterschiede

PS4 gegen PS5: Der Vergleich der Konsolen

Die nächste Konsolen-Generation ist quasi um die Ecke. Die Spannung der Spieler auf die PS5 und die Xbox Series X steigt täglich. Und es gibt auch wirklich Grund zur Aufregung, immerhin stellen die beiden Konsolen in mehrfacher Hinsicht einen bedeutenden Sprung gegenüber ihren Vorgängern dar. In dieser Funktion werden wir über die fünfzehn größten Unterschiede sprechen, die die PS5 von der PS4 (und der PS4 Pro) unterscheidet, von technischen Daten bis hin zu Design-Fragen und mehr.

PS5 vs PS4/PS4 Pro: SSD

Beginnen wir gleich mit der größten Änderungen gegenüber der bisherigen Konsolen-Generation. Die Tatsache, dass Konsolen jetzt Solid-State-Laufwerke haben werden, ist an und für sich schon aufregend. Die PS5 verspricht die „schnellste SSD“ auf dem Markt zu bringen. Wir sind sehr gespannt ob man damit die Ladezeiten mehr oder weniger eliminieren wird. Die Fortschritte in puncto Spieldesign überwiegen. So lassen sich mit der SSD größere Spielwelten darstellen. Open World hat seinen Namen nun wirklich verdient. Wir sind gespannt wie die Entwickler die SSD nutzen wird.

CPU und GPU

Die PS5 ist auch in anderer Hinsicht deutlich leistungsstärker als PS4 und PS4 Pro. Als die PlayStation 4 erschien war der 1,6-GHz-Jaguar-CPU mit 8 Kernen bereits veraltet. Der 2,1 GHz-Prozessor der PS4 Pro aus dem Jahr 2016 war eine Verbesserung, aber noch immer nicht auf dem neuesten Stand.

PS5 PS4 Prozessor (CPU) 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variable Frequenz) 8 Jaguar Cores @ 1.6GHz Grafik (GPU) 10.28 Teraflops, 36 CUs @ 2.23GHz (variable variable Frequenz) 1.84 Teraflops, 18 CUs @ 800MHz Arbeitsspeicher 16 GB GDDR6 8 GB GDDR5 Interface 256-bit 256-bit

Der Zen 2-CPU der PlayStation 5 kann natürlich mit keinem High-End-PC-Prozessor mithalten, stellt aber eine enorme Verbesserung dar. Dann gibt es noch die Grafik-Einheit, die GPU, mit ihren 10,28 TFLOPs. Ein noch größerer Sprung, wenn man sich die Leistungen der PS4/PS4 Pro ansieht. Die Standard-PS4 schafft 1,84 TFLOPs und die PS4 Pro schon 4,2 TFLOPs. Die neue GPU-Leistung wird nur noch von jener der Xbox Series X überschattet.

PS5 vs PS4/PS4 Pro: Tempest Engine

Einer der interessantesten Aspekte der PS5-Hardware, über die Sony gesprochen hat, ist der Tempest, die 3D-Audio-Engine der Konsole. Es ist interessant, weil es sich endlich auf einen Aspekt konzentriert, der so oft von der Konsolen-Hardware auf der Strecke bleibt. Hier gibt es viel Potenzial, um das Eintauchen und die Atmosphäre in Spielen zu verbessern. Allerdings müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis wir es „live“ testen können.

Ray Tracing

Am PC-Markt nutzen leistungsstarke Grafikkarten bereits Ray Tracing. Im Gegensatz zu PS4 und PS4 Pro wird die PS5 in der Lage sein, Hardware-beschleunigtes Ray Tracing durchzuführen. Das ist eine große Sache. Immerhin ist die ganze Branche daran bestrebt die Optik in Videospielen foto-realistischer aussehen zu lassen.

8K-Auflösung

4K ist für Konsolen seit der PS4 Pro und der Xbox One X (vor allem letzter) im Konsolen-Bereich immer häufiger geworden. Seltsamerweise hat Sony auch gesagt, dass die PS5 auch 8K-Auflösungen für Videospiele rendern kann. Damit wissen wir nicht ganz, wozu die Sony PlayStation 5 fähig ist. Es ist möglich, dass die PS5 für 8K-fähig ist, aber wahrscheinlich werden wir es nie sehen. Vielleicht ist das für die PS5 Pro oder gar erst für die PlayStation 6 ein Thema. Immerhin müssen sich 8K-Fernsehgeräte auch erstmal durchsetzen.

Neues Farbschema

Schwarz ist nicht nur die Farbe von Batman, sondern auch seit der PS 2 eine fixe Sache für PlayStation-Geräte. Die PS3, die PS4, ja sogar die PSP und die PS Vita waren alle schwarz. Nur nicht die PS5, die ist weiß. Sony weicht mit der PlayStation 5 vom üblichen Farbschema ab und macht weiß zur Flaggschiff-Farbe. Natürlich wird gemunkelt, dass verschiedene Designs der PS5-Konsole erscheinen werden.

PS5 vs PS4/PS4 Pro: DualSense vs DualShock

Mittlerweile ist der DualShock-Controller seit 1997 ein Synonym für die Marke PlayStation. Sony hat versucht (und es nicht geschafft) mit dem Sixaxis der PS3 etwas anderes zu machen. Ihr zweiter Versuch, DualShock hinter sich zu lassen, wird erfolgreicher sein. Optisch hat der DualSense-Controller viele Ähnlichkeiten mit dem DualShock 4, aber sein Innenleben hat einige interessante Dinge auf Lager.

Adaptive Trigger

Eine der größten neuen Funktionen, die mit DualSense eingeführt wurden und die DualShock 4 nicht hatte, sind adaptive Trigger. Auf diese Weise können die Auslöser die Spannung je nach Spielverlauf dynamisch erhöhen oder verringern. Dies bedeutet, dass der Auslöser enger wird, wenn man im Spiel an einer Sehne zieht oder wenn man versucht, ein Auto durch hartes, felsiges Gelände zu fahren. Es ist eine von vielen Möglichkeiten, wie Videospiele möglicherweise immersiver werden können. Hoffen wir also, dass wir in naher Zukunft einige interessante Anwendungen dafür sehen können.

Haptisches Feedback

Haptisches Feedback ist eine weitere neue Funktion in der DualSense, über die Sony gesprochen hat. Sie ersetzt das traditionelle Vibrieren, das DualShock-Controller seit Jahren haben. Anstatt nur statische Schwingungen zu verwenden, deren Intensität variieren kann oder nicht, ist das haptische Feedback des DualSense viel komplexer programmierbar und ermöglicht einen größeren Bereich von Feedback in den Händen der Spieler. Wenn man also in ein Wasserbecken springt, ein Auto auf einer vereisten Straße fährt oder durch knietiefen Schlamm geht, spürt man verschiedene Arten von Rückmeldungen auf dem Controller. Eine interessante Sache. Spannend bleibt nur wie viele Entwickler das haptische Feedback für ihre Spiele verwenden werden.

Create Button

Die PS5 nimmt auch einige Änderungen an der Share-Schaltfläche des DualShock 4 vor. Es heißt jetzt „Erstellen“, und obwohl Sony nicht viel Zeit damit verbracht hat, darüber zu sprechen, was diese Änderung mit sich bringt, haben sie einige kurze Details bereitgestellt. Sie haben gesagt, dass es den Spielern ermöglichen wird, das Gameplay auf neue Weise zu erstellen und zu teilen – was genau bedeutet das? Vielleicht gibt es eine integrierte Fotomodus-Funktionalität auf Systemebene? Vielleicht passt es zur durchgesickerten Aktivitätsfunktion der Konsole? In jedem Fall sind wir neugierig, mehr zu erfahren.

Mikrofon im PS5-Controller eingebaut

Der DualSense verfügt im Gegensatz zum DualShock 4 auch über ein eingebautes Mikrofon, wodurch der Voice-Chat viel nahtloser wird. Wir sind gespannt, wie dies umgesetzt wird, insbesondere angesichts der Möglichkeit, dass störendes Übersprechen und Hintergrundgeräusche vom Mikrofon erfasst werden, aber hoffentlich sind dies alles Dinge, über die Sony nachgedacht hat. Dies ist eine weitere dieser Funktionen, über die Sony noch nicht viel gesagt hat. Wir hoffen, dass wir eher früher als später mehr darüber erfahren.

PS5 vs PS4/PS4 Pro: Neue Benutzeroberfläche (UI)

Mit jeder neuen Konsolengeneration kommen (meistens) brandneue Benutzeroberflächen, und dies wird auch bei der PS5 der Fall sein. Wir wissen nicht, wie die Benutzeroberfläche der PS5 aussehen wird oder welche Funktionen sie bieten wird, aber Sony hat bestätigt, dass sie sich vollständig von der Benutzeroberfläche der PS4/PS4 Pro unterscheidet. In letzter Zeit gab es Gerüchte über die sogenannte Aktivitätsfunktion, mit der Benutzer direkt über das Startmenü in bestimmte Teile von Spielen springen können, ohne das Spiel starten und dann eine Reihe von Menüs durchlaufen zu müssen.

Abwärtskompatibilität

Die Abwärtskompatibilität war für PlayStation für die meisten dieser Generation ein Streitpunkt, insbesondere da die direkten Konkurrenten Microsoft in diesem Bereich Fortschritte gemacht haben. Auch wenn die PS5 nicht wie die Xbox Series X all-in geht, ist die PS5 dennoch abwärtskompatibel mit der PS4/PS4 Pro. Sony hat angekündigt, dass der überwiegende Teil der PS4-Bibliothek beim Start auf PlayStation 5 spielbar sein wird, während (vermutlich) später weitere Spiele hinzugefügt werden.

Das Düsenflugzeug im Wohnzimmer

Viele PS4– und PS4 Pro-Besitzer kennen das Düsenflugzeug, dass hochgeht, wenn die Konsole auf volle Leistung geht.

Meist sind die Halbleiter-Chips die Schuldigen, die die Kühlung aufs Maximum drücken. Die PS5 soll flüssiges Metall verwenden, um dieses Problem zum Entgehen. Außerdem wird die Konsole über eine viel bessere Lüftung verfügen.

Konsole ohne Laufwerk

In dieser aktuellen Konsolengeneration ist Digital absolut riesig geworden. Natürlich werden physische Spiele und Verkäufe nicht so schnell verschwinden, aber da Digital nun eine ebenso praktikable Option ist, bringt Sony auch eine PS5 ohne Laufwerk auf den Markt. Das ist natürlich wichtig, da es noch nie eine volldigitale Version einer PlayStation-Heimkonsole gegeben hat.

Kennt ihr noch Unterschiede zwischen der PS5 und der PS4/PS4 Pro die wir vergessen haben? Sagt es uns doch in den Kommentaren!