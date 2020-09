PS5: So viel Speicherplatz benötigen die ersten PlayStation 5-Games

Demon's Souls erscheint zum Launch der PS5 - (C) Sony

Nach all der Aufregung rund um die PlayStation 5-Vorbestellung sind Fans aufgeregt auf die kommenden PS5-Launch-Titel. Demon’s Souls und Spider-Man Miles Morales starten zum Start-Termin der neuesten Sony-Konsole. Vor allem der geringe PS5-Speicherplatz von „nur“ 825-GB-SSD machen vielen Spielern Sorgen. Immerhin startet Sony auch mit einer Fülle an PS4-Blockbustern, die über PlayStation Plus kostenlos werden. Doch wie viele Spiele wird man überhaupt auf seiner PS5 abspeichern können – wenn man eine bekommen hat.

Es ist eine Tatsache: Videospiele werden immer größer! 4K- oder sogar 8K-Texturen verschlingen einige Gigabyte. Nun wurden die Dateigrößen der beiden PS5-Spiele Demon’s Souls und Spider-Man Miles Morales bekanntgegeben.

Demon’s Souls wird eine Dateigröße von 66 Gigabyte aufweisen, Spider-Man Miles Morales „nur“ 50 Gigabyte. Für diejenigen, die planen, eine Ultimate Launch Edition von Marvel’s Spider-Man Miles Morales zu kaufen, die sowohl Basisspiel als auch Miles Morales beinhaltet, müssen 105 Gigabyte PS5-Speicherplatz bereithalten. Eine enorme Menge.

PS5: Speicherplatz von Spielen wird anscheinend größer

Zum Vergleich: Das durchschnittliche PlayStation 4-Spiel verbraucht 40 Gigabyte. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch massive PS4-Spiele wie Call of Duty Modern Warfare gibt, dass allein 175 GB Speicherplatz frisst. Die Dateigrößen der genannten PS5-Titel heißen nicht, dass es nicht auch schon früher solche „Über-großen-Titel“ gegeben hat.

Der Grund, warum Dateigrößen zu einem so dringenden Problem werden, liegt in der Einführung der PS5 Digital Edition und der Tatsache, dass es noch keine externen SSD-Festplatten gibt, die mit der PlayStation 5 kompatibel sind. Mit den verfügbaren 825-GB-SSD der PS5 schafft man es 12 oder 13 Spiele in der Größe eines Demon’s Souls zu installieren. Natürlich schwankt diese Zahl nach unten, wenn man mehrere große Titel wie Modern Warfare installiert hat.

Natürlich wird es auch Spieler geben die dieses Problem nie haben werden und die 825-GB-SSD nie voll bekommen. Im Durchschnitt haben PS4-Besitzer rund 12 Spiele daheim. Immerhin erschien die PlayStation 4 vor 7 Jahren im Jahr 2013.

Hardware-Daten der PS5 im Vergleich zur PS4

PS5 PS4 Prozessor (CPU) 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variable Frequenz) 8 Jaguar Cores @ 1.6GHz Grafik (GPU) 10.28 Teraflops, 36 CUs @ 2.23GHz (variable variable Frequenz) 1.84 Teraflops, 18 CUs @ 800MHz Arbeitsspeicher 16 GB GDDR6 8 GB GDDR5 Interface 256-bit 256-bit

Die Sony PlayStation 5 erscheint am 12. November 2020 in Nordamerika, Japan und Südkorea und am 19. November 2020 im Rest der Welt, also auch im deutschsprachigen Raum. Die Disk-Version kostet 499 Euro und die Digital-Edition der PS5 „nur“ 399 Euro, die ebenso nur 825-GB-SSD-Speicherplatz zur Verfügung hat.

Über einen weiteren Vorbestell-Termin für die PS5 schweigt Sony noch. Wir halten euch am Laufenden!