Das PlayStation Plus Blockbuster Package zum Start der PS5

Gestern, am 16.09.2020, war es so weit und Sony enthüllte bei einem lange ersehnten Showcase endlich das Release-Datum und die die Preise der neuen PlayStation 5 und der PlayStation 5 Digital Edition. In einer knappen Stunde, wurden uns zunächst Einblicke geboten in kommende Games die bereits bekannt waren, so wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Demon Souls, aber auch ganz überraschende Titel zeigten sich erstmals von ihrer Next-Gen Seite. So wurde aus dem Gerücht über ein neues Harry Potter Game nun ein Fakt, mit Hogwarts Legacy. Aber Sony hat noch eins drauf gesetzt und ein Blockbuster Package zum Start der PS5 enthüllt.

Solltet ihr das Live Event verpasst haben, findet ihr hier unseren Live-Ticker mit Details.

17 unglaubliche PlayStation 4 Hits gratis im PS Plus Abo zum Konsolen-Launch

Ihr habt richtig gelesen. Offiziell wurden 17 Titel gezeigt die in einem nagelneuen PS Plus Collection Paket für Spieler auf der PlayStation 5 kostenlos zum Download stehen, wenn ein aktives PS Plus Abo besteht. Die Preise zu den Abos findet man Online, jedoch die Jahres-Gebühr beträgt derzeit € 59,99. Inkludiert ist in diesem Abo nicht nur eine Unzahl an exclusiven Add-Ons und Rabatten im PlayStation Store, sondern auch seit je her die Monatlichen gratis Spiele. Den Meisten wird dies bereits bekannt sein, dass im PS Plus Paket jedes Monat 2 neue gratis Spiele gelistet werden. In dieser Reihung befanden sich bereits Spiel-Giganten wie the Last of Us Remastered, aber auch Games die dadurch zum Kult wurden wie Rocket League. Es ist jedes Monat eine neue Gelegenheit sich Games zu holen die man vielleicht so nicht probiert hätte.

Das Blockbuster Package zum Start der PS5

Es war bereits bekannt das zum Start der PS5 für alle Spieler kostenlos GTA V verfügbar sein wird. Ein Titel der sich seit der PlayStation 3 nicht nur hält, sondern bis heute seine Spieler mit stetig neuem Content versorgt. Wir hatten überlegt die unglaublichen 17 Games in Kategorien zu unterteilen wie „Must Have“, „Zeitlose Klassiker“ oder auch einfach „Episches Erlebnis“. Jedoch müssten nahezu alle Spiele dieses Pakets in JEDER dieser Kategorien gelistet werden.

Darum hier die Liste:

Hunderte Stunden Spielzeit geschenkt im Blockbuster Package zum Start der PS5

In dieser Liste sind Story Meisterwerke, Multiplayer Hits aber auch Open-World Giganten der obersten Liga. In jedem dieser Spiele hat man sich, Seitens der Redaktion, bereits hunderte und aberhunderte Stunden verloren. Und diese Games gibt es hier zum Start der PlayStation 5 im PS Plus Abo geschenkt. Zusätzlich zu der weiter fortlaufenden Tradition der Monatlichen Titel. Wenn man bedenkt dass diese Spiele zum Launch jeweils um die 50 bis 60 Euro gekostet haben, und teilweise noch immer auf Amazon zwischen 20 und 30 Euro kosten, ist der jährliche Abo-Preis mit diesem Einen Package bereits mehr als ausgeglichen.

Wie sieht es mit euch aus? Konntet ihr eine der Konsolen vorbestellen? Werdet ihr sie euch in der zweiten Charge holen? Welche der Titel aus dieser Liste freuen euch besonders? Erzählt es uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf die aufpolierten Games.