Days Gone - (C) Sony

Days Gone, die Zombie-Freaker-Post-Apokalypse, wird in Kürze noch mehr Inhalte bieten, um Spieler anzulocken (falls euch der Golfwagen zu langweilig wird). Die Entwickler von SIE Bend Studio haben im offiziellen PlayStation-Blog angekündigt, dass der Open-World-Action-Adventure-Titel am 13. September neue Trophäen, neue Schwierigkeitsgrade und eine neue Game Plus-Option erhält.

„New Game Plus“ funktioniert so, wie man es erwartet. Waffen, Fahrrad-Upgrades, NERO-Booster, Fertigkeiten, Rezepte, Sammlerstücke, Credits und Trophäen aus einem früheren Durchspielen werden in ein neues übertragen. New Game Plus kann auf jeder Schwierigkeitsstufe gespielt werden. Apropos Schwierigkeitsgrad, es kommen auch zwei neue Modi hinzu. Dies sind Hard II und Survival II. Hört sich nach verdammt schwierig an…

SIE Bend Studio fügt dem Spiel außerdem dreizehn neue Trophäen hinzu, die mit New Game Plus und den neuen Schwierigkeitsgraden zusammenhängen. Eine dieser neuen Trophäen hat mit „einer mysteriösen neuen Waffe eines Agenten zu tun, der nur im Schatten operiert“.

Days Gone ist exklusiv für die PS4 erhältlich. Obwohl es zum Start weniger als hervorragende Kritiken erhielt (außer bei uns), hat sich das Spiel vom kommerziellen Standpunkt aus sehr gut entwickelt. Zweifellos hat Bends anhaltende Unterstützung für den Titel nach dem Start viel damit zu tun, dass wir hoffen, dass es so weitergeht.