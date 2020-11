PS Plus: Wie geht es in Zukunft damit weiter?

PlayStation Plus - Gratis Games von Sony - (C) Sony, Bildmontage DailyGame

Als der Start der PS5 immer näher rückt, haben sich PlayStation-Fans gefragt, wie PS Plus in Zukunft aussehen wird. Um einige dieser Bedenken auszuräumen, hat Sony eine Reihe von Fragen beantwortet. Unter anderem die Zukunft von PS Plus.

PS Plus ist seit mehr als einem Jahrzehnt Futter für Sony-Konsolen und umfasst bereits zwei Konsolengenerationen. Die Initiative erwies sich bei Spielern als so erfolgreich, dass Microsoft wenige Jahre später Games With Gold für die Xbox 360 startete. In den letzten Jahren haben langjährige Abonnenten große Bibliotheken mit kostenlosen Spielen auf mehreren Plattformen zusammengetragen. Aus diesem Grund gab es einige Bedenken, wie genau Sony PS Plus in seine PS5-Startpläne aufnehmen möchte.

Spieler möchten ihre Sammlungen nicht verlieren. Laut seiner „ultimativen“ PS5-FAQ versichert Sony den Spielern, dass ihre Sammlungen nirgendwo hingehen. Entsprechend dem Ansatz zur Abwärtskompatibilität auf der PS5 können PS4-Spiele, die auf der PS5 gespielt werden können, wie gewohnt heruntergeladen werden. Voraussetzung ist natürlich, dass dazu eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich ist.

PS Plus und PS5: So geht es weiter

In Bezug auf PS5-Spiele auf PS Plus ist es das Ziel von Sony, „die monatliche Aufstellung regelmäßig um PS5-Spiele zu erweitern“. Dies hat sich bereits in einem Fall bewährt: Die PS5-Version von Bugsnax ist in der PS Plus-Reihe dieses Monats enthalten. In den häufig gestellten Fragen heißt es außerdem, dass PS Plus-Mitglieder, die eine PlayStation 5 besitzen, Zugriff auf ein Bündel der besten Spiele der PS4-Generation haben.

Das Paket, das als PlayStation Plus-Sammlung bezeichnet wird, enthält legendäre PS4-Spiele wie Bloodborne, God of War, The Last of Us und Uncharted 4.

Es wird also auch mit PS Plus auf der PS5 weitergehen, so viel ist sicher.