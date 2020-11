PS5: Die ultimative Zusammenfassung zur Sony PlayStation 5

Die Sony PlayStation 5 (PS5) erscheint am 19. November 2020 (DE/AT/CH) für 499 Euro (Disk-Version). (C) Sony

Es ist zeit für einen wirklich tiefgehenden und detaillierten Blick auf die kommende PlayStation 5. Sony hat im Ultimate FAQ nahezu alle erdenklichen Fragen dazu beantwortet und ich will versuchen hier die Kernfragen zusammenzufassen. Solltet ihr weitere Fragen haben, gibt es bei Sony die Möglichkeit, diese im PlayStation Blog zu stellen. Hier kommen nun die Infos zu PlayStation 5 Hardware, dem DualSense Controller, Systemfunktionen, Software und vielem mehr. Willkommen zur PS5 ultimativen Zusammenfassung!

Das müsst ihr zur Sony PlayStation 5 wissen:

Name: PlayStation 5 (PS5) Hersteller: Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: 19. November 2020 Preis: 499 Euro (Standard)

399 Euro (Digital Edition)

PS ultimative Zusammenfassung: die Konsole

Die PlayStation 5 wird in zwei Varianten ausgeliefert. Es wird die PS5-Konsole und die PS5 Digital Edition-Konsole im Handel geben. Die beiden Konsolen unterscheiden sich in keiner Weise was die technische Leistung angeht. Sie sind also von der internen Hardware identisch. Mit dem einen Kern-Unterschied, dass die Digital Edition kein Laufwerk für Games besitzt sondern diese nur digital auf der internen Festplatte speichert. Ebenso sind beide Konsolen horizontal wie auch vertikal nutzbar. Stehend beziehungsweise liegend spannen beide Geräte knapp 40 Zentimeter. Durch das fehlende Laufwerk ist die Digital Edition mit 9,2 Zentimetern ein Stück schmäler als die PS5-Konsole mit 10,4. Dieser Unterschied ist auch im Gewicht spürbar. Während die reguläre Konsole mit 4,5 kg auf der Waage punktet, bringt die Digitale schlanke 3,9 Kilo. Groß, schlank und durchdesignt wird die Konsole in Schwarz mit weißen Außenteilen ausgeliefert. Derzeit sind noch keine Frontplatten mit anderen Farben geplant.

Die Konsole wird mit folgendem Inhalt geliefert:

Die PS5- oder PS5 Digital Edition-Konsole

Einen DualSense Wireless-Controller

Ein USB-Ladekabel Type-C auf Type-A für den DualSense Wireless-Controller

Ein HDMI-Kabel (kompatibel mit Ultra High Speed über HDMI v2.1)

Ein Netzkabel (kein Power-Brick mehr!)

Einen Sockel, mit dem du die Konsole vertikal oder horizontal ausrichten kannst

Eine Kurzanleitung und ein Sicherheitshandbuch

Das Innenleben:

CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen 2“, 8 Kerne / 16 Threads, Variable Frequenz, bis zu 3,5 GHz

x86-64-AMD Ryzen™ „Zen 2“, 8 Kerne / 16 Threads, Variable Frequenz, bis zu 3,5 GHz GPU: AMD Radeon™ RDNA 2-basierte Grafikengine, Raytracing-Beschleunigung, Variable Frequenz, bis zu 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

AMD Radeon™ RDNA 2-basierte Grafikengine, Raytracing-Beschleunigung, Variable Frequenz, bis zu 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) Systemspeicher: GDDR6 16GB, 448 GB/s Bandbreite

PS5 im Vergleich mit der PS4:

PS5 PS4 Prozessor (CPU) 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variable Frequenz) 8 Jaguar Cores @ 1.6GHz Grafik (GPU) 10.28 Teraflops, 36 CUs @ 2.23GHz (variable Frequenz) 1.84 Teraflops, 18 CUs @ 800MHz Arbeitsspeicher 16 GB GDDR6 8 GB GDDR5 Interface 256-bit 256-bit

Die Ultraschnelle SSD

Sony hat die Ultraschnelle SSD entwickelt um Ladezeiten drastisch zu reduzieren. In der Zusammenfassung für die PlayStation 5 User heißt das, dass diese Festplatte eigens mit dem I/O System konzipiert wurde für diese Konsole. Mit 5,5 GB/s (RAW) sollte es nun möglich sein, noch größere und aufwendigere Spiel-Welten zu kreieren, ohne dass Spieler damit automatisch zu längeren Lade-Screens verdammt sind. Speicher wird also auf der PS5 neu geschrieben. Es wird auch die Möglichkeit von Individuellen-Installationen geben. Diese sind allerdings abhängig von den Spiele-Entwicklern. Sollte man bei einem Game einen bestimmten Modus oder Abschnitte des Spiels nicht zocken oder benötigen, könnte man wahlweise diese Segmente einfach deinstallieren. Hier ist es aber wie erwähnt die Entscheidung der Developer ob und wie weit dies gestattet sein wird.

Der Speicher der PlayStation 5 wird zu Release der Konsole NOCH NICHT erweiterbar sein. Sony wird dieses Feature mit einem späteren Update aktivieren. Wenn dies dann aktiv ist, verfügt jede PS5 über einen Slot zur Erweiterung des Speichers mit einer M.2-SSD. Dies sind Hochleistungsspeichermedien die den Speicherstandards und der Geschwindigkeit der PlayStation 5 auch stand halten. Welche M.2-SSD Festplatten mit der Konsole kompatibel sein werden, wird Sony bekannt geben wenn es so weit ist. In der PS5 Zusammenfassung ist das soweit noch nicht ersichtlich.

PS5 und 3D Audio

Auch die Ohren kommen nicht zu kurz auf der neuen Konsole von Sony. Mit einem ebenfalls neu entwickelten System gibt es Sound von allen Seiten. Tempest 3D AudioTech heißt die neue Engine die nicht nur eine atemberaubende Audioqualität liefern soll, sondern mit den passenden Headsets auch ein benutzerdefiniertes 3D Audio Erlebnis kreieren soll. In der Zusammenfassung des großen Ultimative PlayStation 5 FAQ wird darauf hingewiesen dass die Spieler mit dem neuen PULSE 3D Headset von Sony wohl sogar Pfeile an ihrem Kopf vorbeizischen hören. Spielern wird es möglich sein, Gegner im Nebenraum genau hören zu können. Sony empfiehlt hier unbedingt auf Headsets zu setzen die mit 3D Audio kompatibel sind. Denn die Option über ein Soundsystem und Virtual Surround Sound, wird erst in einem späteren Update veröffentlicht.

Bestes Bild, bester Standplatz

Es ist natürlich nicht notwendig einen 4K Fernseher zu besitzen um mit der neuen Konsole zocken zu können. Es heißt aber in der Ultimative PlayStation FAQ und in der Zusammenfassung, dass die PS 5 Auflösungen bis zu 2160p (4K UHD) ausgeben kann WENN sie mit einem 4K Fernseher verbunden ist.. Die Konsole unterstützt somit natürlich auch 720p, 1080i und 1080p bei allen gängigen TV Modellen. Auch wenn es zum Zeitpunkt des Release nicht verfügbar sein wird, so wird die PlayStation 5 mit einem Update auch in der Lage sein bis zu 8K auszugeben. Und auch wenn Sony das mitgelieferte HDMI Kabel empfiehlt, ist es hier ratsam auf ein HDMI 2.1 High Speed Kabel zu setzen um möglichst die schnellste Datenübertragung zwischen den Geräten zu gewährleisten. Mit dem richtigen Fernsehgerät ist die PS5 somit auch imstande 4K mit 120 Hz zu unterstützen.

Sony Empfiehlt folgendes beim Standplatz der Konsole zu beachten:

Stelle die Konsole mindestens 10 cm von allen Wänden entfernt auf.

Nicht die Konsole auf einem Teppich mit langen Fasern aufstellen.

Vermeide enge Plätze.

Decke sie nicht mit Stoff ab.

Es darf sich kein Staub an der Belüftung des Systems ansammeln. Verwende ein Reinigungswerkzeug, wie z. B. einen Staubsauger, um Staubansammlungen zu entfernen.

PS5 ultimative Zusammenfassung: der DualSense-Controller

Kaum ein Peripherie Gerät wurde je so lange diskutiert und analysiert wie der kommende DualSense Wireless Controller der PS5. Sony hat hier einiges an Informationen für uns in der Ultimate FAQ zur PlayStation 5 und ich versuche das in der Zusammenfassung auf den Punkt zu bringen. Der DualSense Controller wird natürlich bewährte Systeme weiterführen. Das Touchpad bleibt erhalten und wurde vergrößert um leichter bedienbar zu sein.

Eine Lichtleiste um das Touchpad ersetzt nun die große grelle Lichtleiste der PS4 DualShock Modelle. Die 6 Achsen Steuerung mit den integrierten Gyroskopen wird ebenfalls bleiben. Man hat sich verabschiedet von den klassischen Rumble-Motoren um ein viel intensiveres haptisches Feedback zu erreichen. So spürt man, wann Metall auf Metall trifft oder auch auf welchem Untergrund man läuft. Es ist abhängig von den Herstellern der Games, wie weit sie diese Funktionen in ihre Spiele aufnehmen und wie weit nicht. Das Selbe gilt für die neuen Trigger-Tasten, die Widerstand simulieren und somit auch das Gefühl von „Anstrengung“ vorspielen.

High Tech und personalisierbar

Alle diese Funktionen lassen sich natürlich auch ohne weiteres deaktivieren, für barrierefreies Gaming. Die Laufzeit eines Controllers wird auf ca. die Gleiche wie beim DualShock 4 geschätzt und Ladezeiten (Über die Konsole oder das Lade-Dock) von ca 3 h. Die DualSense Controller sind mit einem verbesserten Lautsprecher ausgestattet und auch ein Mikrofon ist eingebaut für Sprachsteuerung oder auch Voice-Chats ohne Headset.

Die Entwickler haben die Eingabelatenz verbessert und der Controller selbst liegt durch seine neue Größe und Gewicht, etwas griffiger in der Hand. Es gibt zwei Neuerungen bei den Tastenbelegungen. Die Share Taste heißt nun Create und soll nicht nur das Erstellen von Screenshots und Videos erleichtern, sondern auch Streaming per Knopfdruck ermöglichen. Und mittig auf dem DualSense findet sich eine Stumm-Taste. Durch einmaliges Tippen können wir hier unser Mikro stumm schalten, falls wir mit jemand sprechen wollen außerhalb des Chats. Durch doppeltes Tippen wird das gesamte Audio der PlayStation 5 stumm gestellt.

PS5 ultimative Zusammenfassung: Games

Zum Launch der PlayStation 5 wird es einige Titel bereits zu kaufen geben. Sony bestätigte aber mehrfach, dass die PS5 nahezu allen Titeln der PS4 abwärtskompatibel sein wird. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass bereits erste Tester sich zu Wort melden und diese Aussage noch erweitern. Anscheinend wird fast jeder Titel aus der digitalen Bibliothek auch auf der PlayStation 5 spielbar sein. Das Game muss nur auch auf der PlayStation 4 spielbar gewesen sein. Zusätzlich verschenkt Sony ein Blockbuster Paket an insgesamt 20 Titeln über den PlayStation Store an PS Plus Mitglieder. Die im Handel erhältlichen PlayStation 5 Titel werden in der Ultimative FAQ wie hier in der Zusammenfassung gelistet:

Astro’s Playroom (Japan Studio) (auf PS5 vorinstalliert)

(Japan Studio) (auf PS5 vorinstalliert) Demon’s Souls (SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games

(SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games

(Insomniac Games Marvel’ s Spider-Man Remastered (in der Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition enthalten) (Insomniac Games

(Insomniac Games Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital

Ihr habt Fragen zur #PS5? Wir haben Antworten.

VIELE Antworten! 😎 https://t.co/Psv3gEuj7q — PlayStationDE (@PlayStationDE) November 10, 2020

Das war meine ultimative Zusammenfassung zur PS5

Das war bei WEITEM nicht Alles an Fragen die Sony da beantwortet hat. Ich habe mich auf die Kernpunkte beschränkt die auch die wichtigsten Elemente zusammenfassen. Ihr findet in dem Tweet nochmals den Link zum kompletten FAQ und das ist unglaublich! Die ultimative Zusammenfassung der PS5 ist einfach eine gewaltige Geschichte. Solltet ihr wirklich mehr wissen wollen, nur zu 😉 ich hab die FAQ wirklich aufschlussreich gefunden. Sollten euch meine Infos genügt haben, freut mich das natürlich. Solltet ihr weder bei mir, noch bei der FAQ Antworten zu euren Fragen finden, schreibt doch Sony an und berichtet uns davon in den Kommentaren!