PS5: Die neuen DualSense-Funktionen bei God of War und The Last of Us 2

PlayStation 5: DualSense-Controller (PS5) - © Sony

Eine PS4-Version des wichtigen Titels von Naughty Dog The Last of Us: Part 2 unterstützt überaschenderweise die unterschiedlichen Widerstände der Trigger-Tasten des neuen PS5 DualSense Controllers. Beispielsweise beim Gebrauchen von Schusswaffen. Bei Pfeil und Bogen nimmt die Spannung beim Anziehen des Bogens zu. Auch im Kampfsystem von God of War kommt die neue Technik zum Einsatz. Unter anderem wenn Kratos seine Leviathan Axt schwingt oder sich mit dem Guardian Shield schützt. Für mehr Realismus ist also gesorgt.

Die Vibrationen des PS5-DualSense Controllers

Das neue Feature ist auch im Stande für unterschiedlich starke Vibrationen zu sorgen. Zum Beispiel wenn es beim Fahren holprig werden sollte. Weiters auch der Aufprall bei einem Sprung ins Wasser oder das Schaukeln einer alten Holzbrücke. Solche Begebenheiten können mit dem neuen DualSense Controller der PS5 dargestellt werden.

„Dieses neue Feature sei unmöglich in einem Video festzuhalten oder in einem Artikel zu beschreiben. Deshalb muss man der Marke vertrauen und sich selber davon überzeugen. Das erste Mal DualSense zu Spüren sei einfach magisch“, so videogamechronicle.com. So werden treue PS4 Spieler mit dem Kauf einer PS5 mit Upgrades für ihre älteren Disks oder Downloads belohnt.

Welche PS4-Titel wurden noch auf der PS5 getestet?

Die Abwärtskompatibilität der neuen Konsole mit PS4-Discs klappe reibungslos. Schließlich wurden für Titel wie Days Gone oder Ghost of Tsushima tatsächlich schon in der Entwicklung Patches für die PS5 entwickelt. Diese sorgen für neue Details in der Darstellung. Ebenso wird auch berichtet, dass Crysis: Remastered, Dark Souls 3, Final Fantasy XV, Hitman, Knack und Rise of the Tomb Raider mit soliden 60 FPS auf der PS5 laufen sollen.

Was ist der Preis der Abwärtskompatibilität?

Auf der anderen Seite müssen viele dieser älteren Titel mit schlechteren Darstellungen auf der neuen Konsole als auf der PS4 rechnen. Damals sind von den Entwicklern natürlich keine Patches für die PS5 entwickelt worden. Was die Darstellung aber erst schlechter machen wird, ist, dass nur mit Abstrichen die hohen Framerates erhalten bleiben können. Das ist die Schattenseite der Abwärtskompatibilität auf einer technisch-überlegenen Konsole.