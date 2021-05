Das haptische Feedback des PS5-Controllers funktioniert sogar auf Spotify

PlayStation 5: DualSense-Controller im Zoom (PS5) - (C) Sony

Der PlayStation 5 DualSense Controller kann eine Vielzahl von Empfindungen durch das haptische Feedback nachahmen, was bereits in einigen Videospielen wie Astro’s Playroom zur Verwendung gekommen ist. Was Spieler vielleicht nicht wissen, dass dies bei Musik von Spotify auch funktioniert.

Das haptische Feedback des DualSense-Controllers wird hauptsächlich dafür verwendet um das Gefühl von Umgebungen im Spiel zu simulieren, wie das Ziehen an einem Gegenstand oder das Abfeuern einer Waffe. Die adaptiven Trigger des PS5-Controllers tragen dazu bei, um eine zurückgezogene Bogensehne oder eine verklemmte Waffe nachzuahmen. Damit erreichen die PlayStation 5-Spiele ein Gefühl von Realismus in den Händen und funktionieren mittlerweile sogar am PC.

Wie The Verge herausgefunden hat funktioniert der DualSense-Controller der PS5 auch um das Musikerlebnis auf Spotify zu verbessern. Wenn der Controller mit einem USB-C-Kabel an einen PC angeschlossen ist, kann ein Spotify-Benutzer ihn als automatischen Eingang festlegen und eine spezielle Einstellung für die Erweiterung in der Systemsteuerung aktivieren. Sobald dies erledigt ist, kann der Benutzer seine Spotify-App öffnen und das haptische Feedback von DualSense genießen, das zusammen mit seiner Musik summt. Genauso wie bei Returnal.

PS5-DualSense: Der perfekte PC-Controller?

Neben den Summen auf Spotify kann der DualSense-Controller der PS5 auch perfekt für das PC-Gaming verwendet werden. Der Controller hat auch ein eingebautes Mikrofon, sodass man diesen sogar für das Online-Gaming verwenden kann. So kann man sich ein paar Euro für weitere Hardware sparen.

Das haptische Feedback ist eines der interessantesten neuen Details der Next-Gen-Controller, und seine neu entdeckte Verwendung der Verbesserung der Musik auf Spotify ist eine weitere nette Erweiterung. Wenn der Puls des Controllers im Takt eines Lieblingssongs zu pulsieren und zu vibrieren beginnt, kann das Hörerlebnis auch verbessert werden. Es gibt derzeit nur wenige Geräte die das bieten können. Der DualSense-Controller scheint also auch eine gute Wahl für PC-Spieler zu sein.

Der DualSense-Controller der PS5 ist ab sofort verfügbar und kann auch einzeln gekauft werden. Bei Amazon.de gibt es den Controller für 63,52 Euro (AT-Preis).

Übrigens gibt es den DualSense-Controller bald in weiteren Farben.