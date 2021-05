PS5: Sony-Dokument enthüllt Pläne der PlayStation-Zukunft

Sony PlayStation 5 erschien am 19. November 2020 in den deutschsprachigen Ländern.

Im Rahmen des Investor Relations Day kam nicht nur heraus das Uncharted 4 für den PC geplant ist, sondern Jim Ryan erklärte auch einiges über die Zukunft des PlayStation-Geschäfts. Wir haben für euch die wichtigsten Aussagen der Präsentation zusammengefasst und was die Zukunft für PS5 und PS4 bringen wird.

Sony Interactive Entertainment (SIE) möchte PS5 zur größten Plattform aller Zeiten machen und die PS4 zum „größten Unternehmen aller Zeiten“. Das „Jahr der Rekorde“ 2020 (1. April 2020 bis 31. März 2021) brachte ein Ergebnis, dass zuvor noch nie erreicht wurde. Die Nachfrage nach der PS5 bleibt „unersättlich“, da die verfügbaren Konsolen innerhalb von Sekunden verkauft werden.

PlayStation-Spieler wurden weiblicher

Sony analysierte auch die PlayStation-Spieler. So hat sich die Demografie gegenüber der ersten Konsolen-Generation deutlich geändert. Spieler die bei Sony geblieben sind haben jetzt Kinder und auch diese haben PlayStation-Konsolen wie PS5 und PS4 daheim. Die Altersdemografie ist nun viel ausgeglichener als zum Start der Videospiele-Karriere von Sony. Der Anteil von weiblichen Spieler ist seit der ersten PlayStation-Konsole von 18 auf 41 Prozent gestiegen.

PS5: Die stärksten Launch-Titel aller Zeiten

Laut Jim Ryan war die Start-Aufstellung der PlayStation 5 die stärkste, die jemals für eine Sony-Konsole angeboten wurde, und dies wird 2021 und darüber hinaus fortgesetzt. Bei der PS4 erreichten Spiele wie Killzone: Shadow Fall einen Metacritic-Score von 73/100 und Knack 54/100. Spider-Man: Miles Morales bekam 85/100 und Demon’s Souls sogar 92/100.

Auch das „Post Launch Line-Up“ beinhaltet hochkarätige Titel wie God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West und Gran Turismo 7. All diese Spiele sollen die nächsten 12 Monate erscheinen, so der derzeitige Plan.

PlayStation 5 wird ab nächsten Monat die Gewinnschwelle erreichen

Wer sagt mit Konsolen lässt sich kein Geld verdienen! Bereits ab dem nächsten Monat wird die PS5-Standardversion die Gewinnschwelle erreichen und dann schrittweise für Sony rentabel werden. Dabei hat muss man dazu sagen, dass die Rentabilität von Hardware im Vergleich zu Software und Diensten (PS Plus, PlayStation Now) immer geringer wird.

2021 soll das stärkste Geschäftsjahr werden und 2020 toppen, dabei wird auch die PS4 helfen. Die PlayStation 4 bleibt ein wesentlicher Umsatztreiber und geht davon aus, dass im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 bis 31. März 2022) 70% des Umsatzes die vorherige Konsolen-Generation ausmachen wird.

Wo sieht Sony das Wachstum für PlayStation?

China

PlayStation Direct (PlayStation Shop für PS5 und PS4 der nach den USA auch in Europa starten soll)

PlayStation Studios (exklusive Videospiele für PS5 und PS4)

PC- und Smartphones-Markt (Sony möchte bekannte Marken auch für Android und iOS anbieten)

Abseits der vielen interessanten Zukunftsaussichten hat Jim Ryan auch die aktuellen Zahlen von PlayStation Now und Plus veröffentlicht:

PS Now hat 3,2 Millionen bezahlte Abonnenten .

hat . PS Plus hat jetzt 48 Millionen bezahlte Abonnenten.

Die PlayStation 5 hat sich weltweit 7,8 Millionen Mal verkauft. Die PS4 schaffte es seit 2013 auf 115,56 Millionen verkaufter Einheiten.