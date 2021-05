Horizon: Forbidden West – Am Donnerstag kommt erstes PS5-Gameplay

Horizon: Forbidden West - (C) Guerilla Games, Sony

Für viele gilt Horizon: Zero Dawn nicht nur als eines der besten Spiele der letzten Playstation-Generation, sondern auch als heißer Anwärter für das beste Action-RPG schlechthin. Das 2017 erschienene Open-World-Spiel konnte in der Zeit nach dem Release – auch Dank eines hervorragenden DLCs – nur an Popularität dazugewinnen. Der Veröffentlichung der Fortsetzung Horizon: Forbidden West wird dementsprechend fiebrig entgegengesehnt.

Sony und die Entwickler Guerilla Games scheinen nun den Fans ein neues Update liefern zu wollen. Und das bereits am Donnerstag. Auf Twitter verkündete das Entwicklerstudio, dass bereits am 27. Mai ein erstes Gameplayvideo gezeigt wird.

Der offizielle Playstation-Blog hat indes weitere Informationen zum Gameplay-Reveal von Horizon: Forbidden West veröffentlicht. So soll es sich – wie schon bei anderen ,,State of Play“-Events der Vergangenheit – bei dem Video um knapp 20 Minuten handeln. 14 Minuten davon sollen dabei völlig neue Gameplayszenen sein.

Das Material soll des Weiteren komplett auf einer Playstation 5 aufgenommen worden sein. Die Entwickler führen weiter aus:

,,Der Reveal war eine wirkliche Teamleistung und wir sind sehr aufgeregt, euch zu zeigen, was wir auf Lager haben. Egal ob ihr uns und Aloy seit Horizon: Zero Dawn begleitet, oder erst jetzt diese unglaubliche Welt kennenlernt. Wir möchten diesen riesigen Meilenstein mit euch teilen und es gar nicht erwarten, eure Lieblingsmomente und Reaktionen zu sehen.

Hierzulande findet wegen der Zeitverschiebung der Live-Stream des Events allerdings erst ab 23:00 in der Nacht statt. Doch bereits das erste Horizon konnte durch einen fantastischen und actiongeladenen Reveal-Trailer beeindrucken. Man kann also davon ausgehen, dass Fans der Reihe hier etwas ganz besonderes erwarten dürfen, für das sich das Wachbleiben schon mal lohnt.

Wer schon sehnsüchtig auf die Fortsetzung des Actionspiels wartet, kann sich währenddessen mit dem offiziellen Comic die Zeit vertreiben. Unter dem Titel ,,Sonnenhabicht“ erschien Anfang des Jahres die Ergänzung des PS4-Hits.

Falls man jedoch schon jetzt in eine postapokalyptische Welt eintauchen möchte, in der sich die Natur die Städte zurückgeholt hat, kann man auf das neue Rollenspiel Biomutant zurückgreifen. Obwohl es bei uns im Test nicht besonders gut abschnitt, gehört die farbenprächtige Welt und das skurrile Setting zu den besonderen Merkmalen.