Horizon Zero Dawn war eines der schönsten Spiele der letzten Konsolen-Generation und Guerrilla Games scheint mit Horizon Forbidden West einen neuen Standard auf der neuen Generation zu setzen. Die Entwickler aus den Niederlanden präsentierten diese Woche am Donnerstag ungefähr 14 Minuten Gameplay-Material zum kommenden Action-Adventure für PS5 und PS4. Ein Video vergleicht nun die optischen Unterschiede der beiden Spiele.

Im Gameplay-Video (PS5-Version) von Donnerstag zeigte uns der Entwickler die neuen Funktionen die Aloy hat, aber auch ein visuelle Upgrade gegenüber dem Vorgänger. Horizon Forbidden West wird auch noch für die PS4 erscheinen, aber die PS5-Screenshots in 4K sehen einfach beeindruckend aus. Das gezeigte Video von Horizon Forbidden West wurde ebenfalls in 4K gezeigt und ein Vergleich mit der PS4 PRO-Version von Horizon Zero Dawn ist damit möglich.

Der YouTube-Kanal von ElAnalistaDeBits zeigt vor allem die visuellen Unterschiede, die vor allem im Ray-Tracing und in den Reflexionen stecken. Und natürlich auch in den Details.

Horizon Forbidden West: Vergleich gegenüber dem Originalspiel

Die Charaktermodelle sind jetzt detaillierter. Beide Hauptcharaktere, die im Gameplay-Video zu sehen sind, haben einige Änderungen erfahren, die sich nicht nur auf das Upgrade der Grafik, sondern auch auf den Kunststil beschränken.

Die größte Änderung ist auf jeden Fall das Wasser. Das sieht jetzt ziemlich beindruckend aus, wenn man vom schlichten Aussehen in Horizon Zero Dawn absieht. In der Fortsetzung kann Aloy jetzt auch tauchen um gegen neue Maschinen zu kämpfen und um die Umgebung zu erkunden.

Derzeit gibt es noch keine Bestätigung ob Horizon Forbidden West auf der PS5 mit 60 FPS ausgestattet wird. Ebenso eine PC-Version des Spiels ist noch nicht angekündigt, immerhin möchte Sony das Interesse am PC-Sektor verstärken.

Horizon Forbidden West erscheint eventuell noch 2021 für PS4 und PS5, ein genaues Release-Datum sollen wir bald offiziell von Guerilla Games erfahren.