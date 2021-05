Uncharted 4 für PC durch offizielles Sony-Dokument bestätigt

Uncharted 4: Ein PC-Release wurde in einen Sony-Dokument bestätigt. - (C) PlayStation, Steam/Valve; Bildmontage: DailyGame

Die Zeit hat uns gezeigt das Sony den PC-Markt ernst nimmt. Horizon: Zero Dawn, Death Stranding und Days Gone haben allesamt den PC-Sektor betreten und nun haben wir eine Vorstellung welcher Titel als Nächstes dran kommen wird. Uncharted 4 für PC wurde aktuell in einigen Sony-Dokumenten entdeckt.

Viele Fans freuen sich auf The Last of Us Part 1 und 2, God of War und Bloodborne für den PC, aber es scheint das Sony eigene Pläne hat, welches Spiel nach Days Gone folgen wird.

PlayStation Studios: Versteckte Liste auf Steam

Auf der PlayStation Studios Steam-Seite gibt es einige seltsame Zahlen. Auf der „About“-Seite gibt es 41 Spiele. Doch wenn man die Liste der Spiele durchgeht sieht man „nur“ 24 Titel angezeigt. Was wir in der Volksschule gelernt haben ergibt die Differenz 17 unbenannte Titel. Dies könnte eine Mischung aus Spielen und DLCs sein, da Spiele wie Helldivers allein fast 15 DLC-Teile ausmacht. Es werden also nicht 17 neue Games auf Steam von PlayStation veröffentlicht, sondern auch Erweiterungen.

Im Juni findet die E3 2021 statt, Sony wird nicht dabei sein, sondern wieder eine eigene Konferenz abhalten. PlayStation möchte mehr PC-Spiele bringen, daher ist es nur eine Frage wann Bloodborne und Co starten.

Sony: Präsentation sagt das Uncharted 4 für PC kommt

Ein unwiderlegbarer Beweis liefert ein offizielles Dokument auf Sony.com.

Heute findet ein State of Play statt, aber wir können nicht mit Sicherheit sagen ob SIE dies für den PC Release von Uncharted 4 nutzt.

Uncharted 4 ist eines der erfolgreichsten PS4-Spiele, daher wäre es nur eine Bereicherung für die Steam-Bibliothek. Ursprünglich erschien der Titel von Naughty Dog im Jahr 2016, aber auch 5 Jahre danach könnte es noch viele neue (PC-)Spieler glücklich machen.

Uncharted 4 ist unbestätigt für den PC geplant und für PS4 verfügbar. Übrigens arbeitet Valve derzeit – unbestätigt – an einer PC-Handheld-Konsole.

Der Uncharted-Film soll erst 2022 in die Kinos kommen.