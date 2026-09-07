Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Killzone könnte tatsächlich zurückkehren. Mehr als ein Jahrzehnt nachdem Guerrilla Games die Shooter-Serie zugunsten von Horizon verlassen hat, soll bei PlayStation wieder an einem „neuen Projekt“ gearbeitet werden. Das berichtet MP1st unter Berufung auf mehrere mit der Situation vertraute Quellen. Wer jetzt allerdings sofort an Killzone 5 denkt, sollte die Erwartungen etwas zurückschrauben.

Nach den Informationen handelt es sich wahrscheinlich um ein Remaster oder Remake eines älteren Killzone-Spiels. Das Projekt befindet sich außerdem noch in einer sehr frühen Produktionsphase.

Guerrilla Games soll Hilfe von einem externen Studio bekommen

Guerrilla Games soll zwar wieder an Killzone beteiligt sein, die eigentliche Entwicklung könnte aber größtenteils bei einem externen Studio liegen. Dabei fällt ein bekannter Name: People Can Fly. Das Studio hinter Bulletstorm und Outriders schloss bereits im März 2025 einen Vertrag mit Sony Interactive Entertainment. Unter dem Codenamen Project Delta arbeitet der polnische Entwickler an einem Spiel auf Basis einer bestehenden PlayStation-Marke.

Damals wurde nicht verraten, um welche Marke es sich handelt. MP1st will nun erfahren haben, dass genau dieses Projekt mit Killzone zusammenhängt. Eine endgültige Bestätigung dafür konnte die Seite allerdings nicht bekommen, deshalb habe ich diese Meldung auch als „Leak mit vielen Fragezeichen“ gekennzeichnet.

Welches Killzone könnte zurückkehren?

Auch dazu gibt es noch keine eindeutige Antwort. Die Quellen sprechen am häufigsten von einer „grafisch und technisch modernisierten Version eines älteren Spiels“. Welcher Teil dafür ausgewählt wurde, ist unbekannt. Naheliegend wäre natürlich das ursprüngliche Killzone aus dem Jahr 2004.

Ein vollständiges Remake des ersten Teils könnte Sony gleichzeitig nutzen, um die Serie einer neuen Generation vorzustellen. Es gibt Hinweise auf einen möglichen kompletten Reboot. Diese Informationen sollen weniger eindeutig sein als die Aussagen zu einem Remaster oder Remake. Fest steht derzeit also weder das konkrete Spiel noch der Umfang des Projekts.

Das letzte Killzone erschien 2013

Die Serie ist schon erstaunlich lange verschwunden. Killzone: Shadow Fall erschien 2013 als Launch-Spiel für die PlayStation 4 und war gleichzeitig der letzte große Teil von Guerrilla Games. Danach konzentrierte sich Guerrilla auf Horizon Zero Dawn und später Horizon Forbidden West. Die Online-Server von Shadow Fall wurden schließlich im August 2022 abgeschaltet.

Besonders interessant ist die angebliche Reihenfolge innerhalb von Guerrilla Games. Das Killzone-Projekt sollte ursprünglich stärker in den Fokus rücken, nachdem die Arbeiten an Horizon Hunter’s Gathering weiter fortgeschritten sind. Durch Probleme und Änderungen bei diesem Horizon-Projekt sollen sich die Prioritäten allerdings verschoben haben.

Nach dem aktuellen Informationsstand könnte ein Teil von Guerrilla anschließend wieder zu Killzone wechseln. Horizon 3 soll angeblich erst danach folgen.

Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games haben ein „neues Killzone“ bislang nicht angekündigt.

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