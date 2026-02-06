Gears of War E-Day: Release-Gerüchte, Setting und Infos zum Xbox-Prequel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Kettensägen-Bajonette werden bereits geschärft, denn die Rückkehr einer der größten Xbox-Legenden rückt in greifbare Nähe. Seit der ersten Ankündigung von Gears of War: E-Day warten Fans weltweit sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen von Marcus Fenix und Dominic Santiago. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen, bis die Locust-Horde zum ersten Mal aus dem Boden bricht. Ein neuer Insider-Bericht sorgt derzeit für ordentlich Gesprächsstoff in der Community und grenzt den möglichen Veröffentlichungszeitraum endlich ein.

Das Jahr der Entscheidung für Xbox

Lange wurde spekuliert, ob Microsoft das ambitionierte Prequel bereits 2025 auf die Spieler loslässt. Doch aktuelle Berichte und offizielle Statements deuten nun klar auf das Jahr 2026 hin. Das wäre ein strategisch kluger Schachzug, da die Reihe in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Es gibt kaum einen besseren Weg, diesen Meilenstein zu würdigen, als mit der Ursprungsgeschichte des Krieges.

Die Entwickler von The Coalition betonen immer wieder, dass dies ihr bisher größtes Projekt ist, und lassen keinen Zweifel daran, dass Gears of War: E-Day das ambitionierteste Spiel des gesamten Franchise werden soll.

Technisch setzt das Team dabei voll auf die Unreal Engine 5. Das Ziel ist klar: Die düstere, fast schon horrorartige Atmosphäre des allerersten Teils soll mit moderner Grafikpower zurückgebracht werden. Man möchte weg von den bunteren Umgebungen der letzten Ableger und hin zu dem beklemmenden Gefühl, das die Serie einst groß gemacht hat.

Ein einziger Schauplatz

Interessante Details gibt es auch zum Spielablauf. Anders als in Gears 5, das mit offeneren Gebieten experimentierte, soll E-Day wieder eine deutlich linearere und fokussiertere Erfahrung bieten. Die gesamte Handlung spielt sich Gerüchten zufolge in einer einzigen Stadt namens Kalona ab. Das mag im ersten Moment nach einem Rückschritt klingen, doch die Entwickler wollen diese Stadt so detailliert und lebendig gestalten, dass jeder Hinterhof und jede Ruine eine eigene Geschichte erzählt.

Es geht um die ersten Tage der Invasion, das pure Chaos und die Verzweiflung der Menschheit. Dass dieser Fokus auf die Wurzeln genau das ist, was die Anhängerschaft hören möchte, zeigt die Begeisterung darüber, dass Gears of War: E-Day zu den Horror-Ursprüngen zurückkehrt. Die Enge der städtischen Ruinen ist perfekt dafür geeignet, den Terror der Locust spürbar zu machen.

