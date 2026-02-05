Horizon Hunters Gathering angekündigt – Guerrilla bringt Koop-Action für PS5 und PC

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Guerrilla erweitert das Horizon-Universum mit einem neuen Projekt, das klar auf Teamplay setzt. Horizon Hunters Gathering ist ein kooperatives Actionspiel für PlayStation 5 und PC, das Crossplay sowie Fortschrittsübertragung unterstützt. Statt einer klassischen Einzelspieler-Erfahrung steht diesmal die Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Im offiziellen PlayStation Blog wird es so kurz beschrieben: Spielerinnen und Spieler schließen sich als Team aus drei Jägern zusammen, um eine Welt vor tödlichen Maschinen zu schützen. Die Kämpfe sollen taktisch und reaktiv ablaufen, stark von Fähigkeiten abhängen und gleichzeitig die Präzision der bisherigen Horizon-Spiele mit der Dynamik von Koop-Gefechten verbinden.

Das Herzstück des Spiels sind wiederholbare Jagden. Zwei Modi wurden bereits vorgestellt. Im Modus „Maschinenübergriff“ tauchen Maschinen in Wellen aus unterirdischen Portalen auf, angeführt von einem mächtigen Boss. Hier zählt Koordination unter Druck. „Brutstättenabstieg“ setzt auf längere, mehrstufige Prüfungen. Teams kämpfen sich durch wechselnde Räume, treffen auf intensive Gefechte und entdecken verborgene Türen mit besonderen Belohnungen. Beide Modi werden im geschlossenen Spieltest spielbar sein.

Jäger, Rollen und Builds

Spielerinnen und Spieler wählen aus verschiedenen Jägern mit eigenen Fähigkeiten, Waffen und Spielstilen. Nah- und Fernkampf-Optionen unterscheiden sich deutlich. Ergänzt wird das System durch ein Roguelite-Vorteilssystem, mit dem du deinen Build an deinen Stil und dein Team anpassen kannst. Jeder Jäger bringt zudem eigene Motive und Geheimnisse mit, die in eine größere Geschichte eingebettet sind. Während der Jagden erkundet ihr unterschiedliche Umgebungen in der Wildnis, jede mit eigener Atmosphäre und Herausforderungen.

Zwischen Missionen kehrt das Team in eine Jägersiedlung zurück. Dieser soziale Knotenpunkt dient als Treffpunkt, Vorbereitungsort und Zentrum für Anpassungen. Dort kannst du Ausrüstung verbessern, Händler besuchen und neue Mitspieler finden.

Horizon Hunters Gathering: Spieltest steht unmittelbar bevor

Ein erster kleiner, geschlossener Spieltest startet Ende Februar. Interessierte können sich über das PlayStation-Beta-Programm für PS5 oder PC anmelden.

Guerrilla, bekannt durch Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West, schlägt mit diesem Projekt einen neuen Weg ein. Statt Solo-Abenteuer steht diesmal taktische Koop-Action im Fokus, ohne das Maschinenjagd-Feeling aufzugeben. Optisch sieht es ganz anders aus, als die bisherigen Abenteuer mit Aloy. Ob Guerilla damit Erfolg haben wird? Wir werden es sehen. Richtig abgeholt hat mich der Trailer noch nicht.

