Crimson Desert sorgt bei Pearl Abyss für Rekordumsätze

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach einem teils schwierigen Start scheint Crimson Desert jetzt komplett durchzustarten. Entwickler Pearl Abyss hat neue Geschäftszahlen veröffentlicht und dabei bestätigt, dass das Open-World-RPG dem Unternehmen aktuell Rekordumsätze beschert. Damit entwickelt sich das Spiel inzwischen zum größten Erfolg in der Geschichte des Studios.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Geschwindigkeit. Bereits kurz nach Release erreichte Crimson Desert mehrere Millionen Verkäufe. Inzwischen soll das Spiel weltweit sogar die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten überschritten haben.

Das Spiel übertrifft selbst frühere Erwartungen

Vor dem Release galt Crimson Desert für viele noch als riskantes Projekt. Vor allem die gewaltige Open World, die komplexen Kampfsysteme und die lange Entwicklungszeit sorgten immer wieder für Diskussionen. Zusätzlich wurde das Spiel nach ersten Tests teilweise kritisch bewertet.

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Trotzdem scheint genau die Mischung aus riesiger Fantasy-Welt, physikbasierten Kämpfen und aufwendiger Technik bei vielen Spielern hervorragend anzukommen. Besonders die offene Welt von Pywel und die dynamischen Kämpfe gelten mittlerweile als große Stärken des Spiels.

Pearl Abyss plant bereits weitere Inhalte für Crimson Desert

Der enorme Erfolg bleibt offenbar nicht ohne Folgen. Laut aktuellen Berichten arbeitet Pearl Abyss bereits an zusätzlichen DLCs und weiteren Erweiterungen für Crimson Desert. Gleichzeitig soll aber die Live-Service-Unterstützung in den kommenden Monaten kaum ausgebaut werden.

Interessant ist dabei vor allem die schnelle Update-Politik des Studios. Neue Inhalte, Gameplay-Anpassungen und Verbesserungen erscheinen teilweise innerhalb weniger Tage. Laut Pearl Abyss basiert genau dieser Ansatz auf den Erfahrungen aus dem MMO Black Desert Online.

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Der Erfolg könnte die Zukunft des Studios komplett verändern

Für Pearl Abyss dürfte Crimson Desert inzwischen weit mehr sein als nur ein einzelnes Spiel. Das Studio positioniert sich damit plötzlich deutlich stärker im AAA-Bereich und konkurriert nun sichtbar mit großen Open-World-Marken anderer Publisher.

Gerade weil der Großteil der Umsätze aus Europa und Nordamerika stammen soll, gewinnt das Unternehmen international massiv an Bedeutung. Und genau deshalb dürfte Crimson Desert in den kommenden Jahren noch deutlich wichtiger für die gesamte Branche werden.

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