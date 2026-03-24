Crimson Desert: 3 Millionen Kopien in nur fünf Tagen verkauft

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pywel bebt – und zwar vor Begeisterung. Was sich nach den ersten Trailern bereits angedeutet hat, ist nun offizielle Gewissheit: Crimson Desert hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem echten Schwergewicht im RPG-Genre gemausert. Nur fünf Tage nach dem offiziellen Release am 19. März 2026 hat Entwickler Pearl Abyss verkündet, dass bereits über 3 Millionen Söldner ihre Reise in der rauen Open World angetreten haben. Dieser Erfolg ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Crimson Desert eine komplett neue Marke ist und nicht auf einem jahrzehntelangen Franchise wie Final Fantasy oder The Elder Scrolls aufbaut.

Ein Startrekord, der die Branche aufhorchen lässt

Schon der erste Tag war ein Paukenschlag für die südkoreanischen Entwickler. Innerhalb der ersten 24 Stunden wanderten über 2 Millionen Exemplare über die digitalen Ladentheken von PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Dass jetzt, nur wenige Tage später, die 3-Millionen-Marke gefallen ist, zeigt, dass das Interesse an dem Abenteuer rund um Macduff ungebrochen ist. Auf Steam konnte das Spiel in der Spitze fast 250.000 gleichzeitig aktive Spieler verzeichnen, was für ein reines Singleplayer-Erlebnis ein fantastischer Wert ist.

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Doch der Weg zum Erfolg war nicht ganz ohne Stolpersteine. Kurz nach dem Release hagelte es Kritik für die teils clunky wirkende Steuerung und technische Probleme auf der Basis-PS5 sowie bei bestimmten PC-Konfigurationen. Pearl Abyss reagierte jedoch blitzschnell. Während Crimson Desert zwei Millionen Verkäufe in 24 Stunden feierte, arbeiteten die Ingenieure bereits unter Hochdruck an den ersten großen Patches. Das hat sich ausgezahlt: Die Steam-Bewertungen klettern stetig nach oben und stehen mittlerweile bei „Sehr Positiv“, da Updates die Reaktionsfähigkeit der Steuerung und die allgemeine Performance massiv verbessert haben.

Warum die Börse trotz Millionen-Erfolg zittert

Man sollte meinen, dass bei solchen Verkaufszahlen im Hauptquartier in Südkorea nur die Korken knallen. Doch die Realität an der Börse sieht etwas anders aus. Kurz nach dem Launch erlebte die Aktie von Pearl Abyss einen herben Dämpfer und sackte zeitweise um fast 30 Prozent ab. Der Grund? Die Erwartungen der Investoren waren schlichtweg astronomisch. Viele hatten auf einen Metacritic-Schnitt von 90 oder höher gehofft. Ein Level, das nur absolute Ausnahmetitel wie Elden Ring oder Baldur’s Gate 3 erreichen.

Mit einem aktuellen Metascore von 78 ist Crimson Desert ein sehr gutes, aber laut Kritikern eben kein perfektes Spiel. Den Spielern scheint das jedoch völlig egal zu sein. Die Sandbox-Freiheit und das wuchtige Kampfsystem kommen so gut an, dass die Mundpropaganda den Titel weiter nach vorne peitscht. Besonders die lebendige Welt, in der du fast jedes Objekt manipulieren oder mit der Umgebung auf kreative Weise interagieren kannst, sorgt für massig Clips auf Social Media. Wer sich von der grafischen Wucht selbst ein Bild machen möchte, sollte sich das beeindruckende Gameplay-Video in 4K ansehen, das schon vor dem Release für offene Münder sorgte.

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