LEGO Horizon Adventures (PC) – Game Review

LEGO Horizon Adventures ist ein neues Action-Adventure-Spiel, das die bekannte Welt von Horizon Zero Dawn in den charmanten und humorvollen Klemmbaustein-Stil überträgt. Entwickelt wurde der Titel von Guerrilla Games sowie Studio Gobo und der Herausgeber ist Sony Interactive Entertainment. Erhältlich ist das Game für den PC, PlayStation 5 und die Nintendo Switch.

LEGO-Look auf Hochglanz gebracht

LEGO Horizon Adventures bietet eine erstaunlich detaillierte und schöne Spielwelt, welche vollständig aus LEGO-Steinen besteht. Bei den bisherigen Klötzchen-Abenteuern von TT Games war dies nicht der Fall. Die Entwickler haben nun scheinbar große darauf verwendet, die Umgebung in die markante Klemmbaustein-Form zu bringen. Die Landschaften sind in vielfältig Biome unterteilt und umfassen beispielsweise Strände, verschneite Berge und futuristische Ruinen. Eben wie in den beiden Vorlagen aus dem Hause Sony. Jedes der einzelnen Level, aus denen der Titel besteht, ist voller kleiner Details, die Fans von Horizon Zero Dawn wiedererkennen werden.

Folge uns bei Google News

Das ganze aber eben in der typischen charmanten und bockigen Ästhetik, gepaart mit einer großen Portion Humor. Somit ist das Game für LEGO-Fans definitiv ein Fest für die Augen sowie ein krasser Kontrast zu den Originalspielen. Natürlich ist das Aussehen eines Computerspiels immer nur die halbe Miete. Kommen wir selbstverständlich auch zum Sound in LEGO Horizon Adventures zusprechen. Der Soundtrack ist ebenfalls sehr gelungen und verbindet bekannte Melodien aus der Horizon-Reihe mit neuen, fröhlichen Kompositionen, die perfekt zur LEGO-Welt passen. Die Soundeffekte sind knackig und verleihen den Aktionen im Spiel zusätzliches Gewicht.

Story ohne Tiefgang und Charaktere zum Knuddeln

Die Handlung von LEGO Horizon Adventures folgt Aloy, dem Findelkind aus der Horizon-Reihe, die in einer Welt lebt, in der Maschinen die oberste Lebensform sind. Zu Beginn des Spiels wird unser Dorf „Mutterherz“ von einer Gruppe von Räubern überfallen, zerstört und der Großteil an Bewohnern verschplett. Nun muss sich der Spieler auf den Weg quer durch die Welt machen, um das Heimatdorf wiederaufzubauen und alle Entführten zu befreien. Erwartet aber bitte keine epische Geschichte mit dem Tiefgang, wie in der Vorlage. Die Zielgruppe von LEGO-Spielen bleiben in erster Linie Kinder und jüngere Gamer.

Aufgrund dessen gibt es immer einen humorvollen und charmanten Twist bei nahezu allem. Die ernsten und manchmal düsteren Themen der Originalspiele werden so durch den typischen LEGO-Humor aufgehellt. Neben Aloy begegnet man auch anderen bekannten Charakteren aus dem Horizon-Universum, die alle in liebenswerte Mini-Figuren verwandelt wurden. Die Dialoge und Cutscenes sind oft witzig und voll von Anspielungen.

Bewährtes Gamplay in LEGO Horizon Adventures

Das Gameplay von LEGO Horizon Adventures folgt der bewährten LEGO-Formel, die einfache, aber befriedigende Mechaniken für die Spieler bietet. Man verbringt viel Zeit damit, Umgebungen zu erkunden, vereinzelt Rätsel zu lösen und Gegner zu bekämpfen, die hier in Form von Maschinen und Menschen auftreten. Das Bauen und Zerstören ist ein zentraler Aspekt des Spiels. Man kann verschiedene LEGO-Strukturen bauen, um Rätsel zu lösen oder sich neue Wege zu eröffnen. Sammelobjekte spielen ebenfalls eine große Rolle, und das Finden aller versteckten Gegenstände kann eine echte Herausforderung sein.

In den isometrischen Kämpfen trifft man auf die verschiedensten Maschinen-Wesen aus den beiden Orginalspielen. Jedes von ihnen besitzt eine Lebensanzeige und verschiedene Fähigkeiten beziehungsweise Angriffe. Trifft man die unterschiedlichen Schwachstellen, leert sich die Anzeige. Dabei kann der Spieler je nach gewählten Charakter auf diverse Waffen, wie Bogen oder Speer sowie Gadgets und Spezialangriffe zurückgreifen. Für das Besiegen eines Gegners erhält der Nutzer Erfahrungspunkte und Noppen, die Währung so gut wie in jedem LEGO-Game. Mit besagten Noppen können in „Mutterherz“ unter anderem Skins für Charaktere, Dekorationen oder Upgrades erworben werden.

Ein weiteres Feature ist das Fähigkeitensystem von LEGO Horizon Adventures, das Aloy und Co. erlaubt, neue Fähigkeiten bei Levelaufstieg zu erlernen und ihre Ausrüstung zu verbessern. Alle Mechaniken sind jedoch vereinfacht im Vergleich zum Originalspiel, was sie zugänglicher für jüngere Spieler macht. Dennoch bieten sie genügend Tiefe, um auch erfahrene Spieler und Klemmbaustein-Fans zu unterhalten.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Berechtigte Kritikpunkte

Trotz seiner Stärken gibt es auch viele Kritikpunkte zum Titel. Ein Großteil der Spieler könnten das Spiel als zu einfach und vorhersehbar empfinden, besonders im Vergleich zu anderen Action-Adventures. Die Rätsel sind nicht besonders anspruchsvoll, und die Kämpfe können, wie weiter oben bereits angesprochen, schnell repetitive werden. Auch die Geschichte, obwohl humorvoll erzählt, könnte für ältere Spieler zu simpel wirken. Zudem gibt es einige technische Probleme, wie gelegentliche Bugs und Glitches, die den Spielspaß mindern können.

Fazit zu LEGO Horizon Adventures

LEGO Horizon Adventures ist ein charmantes und unterhaltsames Spiel, das die Welt von Horizon Zero Dawn auf witzige Weise zum Leben erweckt. Es bietet eine gute Mischung aus Exploration, Rätsellösung und Kampf, alles verpackt in die humorvolle und kreative Welt der LEGO-Spiele. Es ist besonders geeignet für Familien und jüngere Spieler, die eine zugängliche und spaßige Spielerfahrung suchen. Allerdings könnten erfahrene Gamer etwas mehr Tiefe und Herausforderung vermissen.

Quelle: youtube.com via LEGO

Hier geht es zu unserem ausführlichen Game Review zu Horizon Zero Dawn Remastered für den PC.

Review Wertung

7 SCORE LEGO Horizon Adventures kann mit seiner wunderschönen Klötzchenwelt und Humor überzeugen. Natürlich kann der Titel beispielsweise storytechnisch nicht mit der Vorlage mithalten. Detail-Wertung Grafik 9 Sound 8 Gameplay 6 Story 6 Motivation 7 Steuerung 8

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5