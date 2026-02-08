Horizon 3 rückt in weite Ferne – Guerrilla arbeitet derzeit fast nur am kommenden Koop-Spiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Fans der Horizon-Reihe müssen jetzt stark sein. Ein neues Update aus verlässlicher Insider-Quelle deutet darauf hin, dass Horizon 3 deutlich später erscheint als viele gehofft haben. Obwohl Guerrilla Games das nächste Kapitel rund um Aloy bereits vor Jahren angedeutet hatte (sowie einen Film), scheint das Projekt aktuell keine Priorität zu haben.

Der Grund dafür ist das kürzlich enthüllte Koop-Actionspiel Horizon Hunters Gathering, das einen Großteil der Studioressourcen bindet. Laut Jason Schreier von Bloomberg (via bsky.app) liegt der Fokus von Guerrilla Games derzeit klar auf diesem Multiplayer-Projekt und nicht auf Horizon 3.

Bereits im April 2023 hatte Guerrilla Games in einem Blogbeitrag bestätigt, dass man an „Aloys nächstem Abenteuer“ arbeite. Wenn man noch weiter zurückgeht, dann sickerte bereits 2020 durch, dass eine Trilogie rund um Aloy geplant sei. Gleichzeitig war von einem separaten Online-Projekt die Rede. Fast drei Jahre später ist klar: Dieses Online-Projekt ist Horizon Hunters Gathering. Keine Rede aktuell von Horizon 3.

Auf Bluesky erklärte Schreier nun, dass nach seinem aktuellen Wissensstand „der Großteil des Studios“ an Hunters Gathering arbeite. Auf die direkte Nachfrage, ob Horizon 3 dadurch noch lange auf sich warten lasse, antwortete er knapp, aber eindeutig: „Ja“.

Koop-Fokus sorgt für Frust in der Community

Diese Einschätzung trifft viele Fans hart. Die Enthüllung von Horizon Hunters Gathering wurde bereits kontrovers aufgenommen. In sozialen Netzwerken und unter offiziellen PlayStation-Beiträgen häufen sich kritische Stimmen. Besonders die Sorge, dass ein traditionell starkes Singleplayer-Studio nun auf Live-Service-Elemente setzt, sorgt für Unmut.

Ein Reddit-User schreibt: „Ich glaube nicht, dass irgendein Horizon-Fan dieses Koop-Spiel dem nächsten Hauptteil vorzieht.“ Andere gehen noch weiter und kritisieren den Trend generell: Multiplayer-Projekte würden Zeit, Geld und Entwickler binden, die besser in hochwertige Einzelspieler-Spiele investiert wären. Auch der neue, stärker stilisierte Look von Hunters Gathering wird diskutiert. Viele Fans vermissen den fotorealistischen Stil, der Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West ausgezeichnet hat.

Horizon 3 wohl erst für die PlayStation 6

Angesichts der aktuellen Entwicklung erscheint ein Release von Horizon 3 in den kommenden Jahren als sehr unwahrscheinlich. Vieles deutet darauf hin, dass das nächste große Einzelspieler-Abenteuer erst in der PS6-Ära erscheinen wird.

Die PS6 wurde zuletzt zwar für Ende 2027 gehandelt, doch steigende Speicherpreise und globale Engpässe könnten Sonys Zeitplan weiter nach hinten verschieben. Sollte sich das bestätigen, könnte Horizon 3 frühestens 2028 oder gar später erscheinen. Bis dahin bleibt Guerrilla Games gefordert, offene Fragen zu Horizon Hunters Gathering zu beantworten. Weder Preis noch Release-Fenster sind bekannt und genau diese Unsicherheit verstärkt aktuell die Skepsis vieler Fans.

Unterm Strich ist die Lage klar: Horizon 3 existiert weiterhin, ist aber auf absehbare Zeit kein Thema. Für Fans, die seit Forbidden West auf ein neues Solo-Abenteuer hoffen, ist das eine ernüchternde Erkenntnis. Ob Horizon Hunters Gathering diesen Frust auffangen kann, bleibt mehr als offen.

