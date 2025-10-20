Horizon Zero Dawn-Film offiziell bestätigt, aber Sony hat ein großes Problem!

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony wagt den nächsten Schritt in Richtung Hollywood: Horizon Zero Dawn bekommt offiziell eine Kinoverfilmung. Nach den Erfolgen von Uncharted und Gran Turismo sowie dem gefeierten Serienhit The Last of Us wollen die PlayStation Productions erneut eine seiner größten Marken auf die Leinwand bringen. Doch noch bevor die Kameras rollen, steht das Projekt vor einem entscheidenden Problem.

Laut einem Bericht von The Game Post soll der Drehstart bereits nächstes Jahr erfolgen. Das Drehbuch sei fertig, und Sony peile einen Kinostart im Jahr 2027 an. Allerdings fehlt bislang eine der wichtigsten Positionen im gesamten Projekt: ein Regisseur. Ohne kreative Leitung steht der Film derzeit still.

Werbung

Horizon Zero Dawn braucht noch einen Regisseur

Ursprünglich plante Sony, Horizon Zero Dawn als achtteilige Serie bei Netflix umzusetzen. Doch das Vorhaben wurde gestoppt, nachdem Vorwürfe wegen Mobbing und toxischem Verhalten gegen den damaligen Showrunner Steve Blackman laut wurden.

Nun konzentriert sich PlayStation Productions stattdessen auf eine Kinoadaption. Laut Insidern will Sony die Geschichte von Aloy, der Jägerin in einer postapokalyptischen Welt voller Maschinen, in einem großen Sci-Fi-Abenteuer erzählen, das der epischen Vorlage von Guerrilla Games gerecht wird.

Das Risiko der großen Vision

Die Suche nach einem passenden Regisseur ist kein kleines Detail, sondern könnte über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Der Film braucht jemanden, der eine riesige Welt voller Maschinenwesen glaubwürdig zum Leben erwecken kann und gleichzeitig Aloys emotionale Reise ins Zentrum stellt. Namen wie Neill Blomkamp („District 9“) oder Gareth Edwards („Rogue One“) werden in der Fanszene bereits als Wunschkandidaten gehandelt. Bislang blieb es jedoch nur bei den Wünschen.

Werbung

Trotz der offenen Fragen ist Sonys Engagement für Spieleverfilmungen ungebrochen. Neben Horizon Zero Dawn arbeitet das Studio auch an Projekten zu Ghost of Tsushima und Helldivers.

Von Netflix-Absage zu Kinohoffnung

Ironischerweise könnte die gescheiterte Serienumsetzung dem Projekt sogar geholfen haben. Die gigantische Welt von Horizon mit ihren uralten Ruinen, gewaltigen Roboterdinos und schneebedeckten Landschaften dürfte auf der großen Leinwand noch eindrucksvoller wirken.

Sony scheint entschlossen, Aloys Geschichte filmisch umzusetzen. Doch bevor sich der rote Faden der Handlung auf der Leinwand entfalten kann, braucht es jemanden, der das gesamte Bild zeichnet.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!